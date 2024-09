All’Iris Dronero una serata di sensibilizzazione in occasione del mese mondiale dell’Alzheimer

In occasione del mese mondiale dell'Alzheimer, mercoledì 18 settembre l'associazione Caffè Alzheimer di Dronero, con il sostegno e la collaborazione del Comune, proporrà la visione del film di Hettie Macdonald "L'imprevedibile viaggio di Harold Fry", interpretato dal premio Oscar Jim Broadbent e da Penelope Wilton.

Appuntamento alle ore 20.30 presso il Cine-Teatro Iris.

Il film racconta di Harold Fry un uomo in là con gli anni, che trascorre una vita piatta e ordinaria finché una notizia spiacevole lo spingerà a compiere un'avventura straordinaria. Una serata davvero importante che vedrà anche l’intervento dei professionisti dell'associazione. Verranno infatti raccontate le attività previste per progetto "Un caffè fuori", che si svolgerà per i prossimi due anni.

Da anni il Caffè Alzheimer di Dronero si occupa delle famiglie che vivono la malattia quotidianamente, ma si rivolge anche a tutte le persone con età superiore ai 60 anni che desiderano mantenere allenata la loro mente: “Come associazione ci impegniamo infatti a promuovere un invecchiamento attivo - raccontano - intendendo la terza età non solo come un periodo della vita caratterizzato da perdite, ma anche come fonte di gioie, nuove conoscenze, amicizie, socialità e sorprese rispetto alle proprie capacità, cognitive e non solo”.

Ad ingresso è libero, nel corso della serata di mercoledì sarà possibile devolvere delle offerte per sostenere il Caffè Alzheimer di Dronero.