Boves piange l’antiquario karateka Mario Ambrosoli

La comunità bovesana piange Mario Ambrosoli, scomparso nei giorni scorsi. Classe 1948, di padre lombardo e cugino dei più celebri produttori di caramelle al miele, viene ricordato in paese come un uomo disponibile, intelligente e molto lucido.



Ambrosoli, antiquario con clientela non solo locale, è stato anche partecipe della vita amministrativa del paese come consigliere comunale eletto nella Democrazia Cristiana: in quella veste ha portato a boves le Scuole Tecniche San Carlo (lui stesso aveva frequentato il professionale a Saluzzo). Ampia la sua collaborazione con la parrocchia per le attività di animazione. È stato fondatore con Luigi Taffuti della Yamato Judo, associazione incentrata sulle arti marziali orientali, specie judo e karate.



Lascia la moglie Franca, i fratelli Giuseppe e Bruno, le figlie Maresa e Rita e i nipoti. Oggi (12 settembre) alle 15 il funerale nella parrocchiale di San Bartolomeo, poi traduzione della salma al tempio crematorio di Magliano Alpi.