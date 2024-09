Per San Michele a Cuneo tornano il Palio e il Ventinove Fest

Il 29 settembre Cuneo celebra il proprio patrono San Michele e patrocinato dal Comune torneranno gli appuntamenti con il Palio di Cuneo e il Ventinove Fest.

Il Palio di Cuneo alla quarta edizione è nato per celebrare la festa patronale sotto il cappello di un comitato organizzatore.

I 6 quartieri della città e frazioni si sfideranno in squadre per ciascuno dei 9 sport, novità di quest'anno il paddle, in cui competeranno per raggiungere un premio finale che andrà a finanziare una delle iniziative del comitato di quartiere vincitore.

Ventinove Fest alla seconda edizione dal titolo "Radici di futuro" nasce sempre da un'iniziativa del Comitato Palio di San Michele, ma assumendo via via una propria identità con una programmazione di eventi pensati per la cittadinanza, ad accesso libero, con attività culturali, workshop, concerti, talk ed eventi. "Abbiamo fatto trenta facciamo ventinove", è il claim della nuova edizione. Tre le tematiche al centro della manifestazione: valorizzazione, ambiente e futuro.

Anche quest'anno saranno due momenti separati sul calendario e animeranno due weekend consecutivi, venerdì 20 settembre iniziano i tornei del Palio per snocciolarsi fino alla domenica 22. Dal venerdì 27 alla domenica 29 il festival Ventinove Fest in Piazza Foro Boario.

IL PROGRAMMA

Il Ventinove Fest offrirà un programma ricco e variegato, adatto a tutte le età. Esperti locali e di livello nazionale si confronteranno su temi cruciali come l'agricoltura sostenibile, la sensibilizzazione ai cambiamenti climatici e la valorizzazione del territorio cuneese.

VENERDÌ 27 SETTEMBRE

18.00 Michela Giordano in arte Michela Nella Valli, promuove le valli occitane alpine piemontesi, mostrandone i numerosi punti di forza: tradizioni, gastronomia, attività, cultura, eventi, trekking (e altri sport), locali e prodotti.

“Valle che vai, consigli che trovi: una guida utile alla scoperta delle nostre valli”;

19.00 Show Cooking tenuto dallo chef Antonio Labriola che cucinerà un piatto della cucina piemontese rivisitato in stile vegetariano;

21.00 BioPills – Il vostro portale scientifico è un sito dedicato alle Scienze della Vita. Come la principale community italiana per studenti e Professionisti delle Scienze della Vita. “La scienza della Vita: chi è il divulgatore, cosa e come lo fa?”.

Giacomo Moro Mauretto in arte Entropy for Life, Dottore in Biologia Evoluzionistica, divulga la biologia, l'evoluzione e l'ambiente. “Moriremo tutti? Le questioni ambientali senza allarmismo né immobilismo”;

Lodovica Gullino, Da molti anni si occupa con passione di salute delle piante all’Università di Torino, dove è stata ordinario di Patologia vegetale e Vice-Rettore. “Agricoltura sostenibile: l’esempio della ortofrutticoltura piemontese”;

SABATO 28 SETTEMBRE

15.00 Precious Plastic Torino propone un sistema alternativo di riciclo della plastica tramite l’uso di strumenti creati da loro;

Emmaus Cuneo gestisce una comunità di vita che accoglie persone in difficoltà, ci aiuterà a ridare vita ad abiti e oggetti grazie a uno Swap Party, e allestendo i nostri spazi all’interno della piazza;

Accademia dei giocatori, associazione ludica impegnata nella divulgazione del gioco intelligente: da tavolo e di ruolo. Porteranno giochi da tavolo a tema ambientale tra i quali “photosynthesis” e “bees”.

Concerti: artisti emergenti e affermati si esibiranno proponendo un repertorio che si muove tra tradizione e innovazione.

Lou Tapage propone una selezione di brani a tema occitano;

Sibode DJ, Troppo Kimberly e Molto Melanie si esibiranno in performance provocatorie e scandite da musica elettronica.

INFORMAZIONI UTILI

Quando: dal 27 al 29 settembre 2024

Dove: Piazza Foro Boario, Cuneo

Orari: dalle 18 del venerdì 27 fino alle 18 della domenica 29

Ingresso: l’ingresso è gratuito a tutti gli eventi proposti

Programma dettagliato: https://www.instagram.com/ventinove_fest