Dopocena letterario di successo a Santa Vittoria d’Alba

Sabato 7 settembre, a Santa Vittoria d’Alba, nella suggestiva cornice del cortile della Biblioteca Civica di piazza Bertero, è andato in scena il consueto appuntamento di fine estate, il classico dopocena letterario che quest'anno più che mai ha raccolto una partecipazione straordinaria.



Una vera soddisfazione per i volontari di questa piccola biblioteca, nell’occasione impreziosita dalle creazioni di Maria Angeli, madrina della serata.



Sono andati in scena dialoghi brillanti e serrati, tratti da grandi autori della letteratura di tutti i tempi: da Shakespeare a Manzoni, da Natalia Ginzburg a Roald Dahl, in un percorso costellato di sorprese, di arguzia, di guanti di sfida lanciati, che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso fino alla fine.



Ad alternarsi sul palco sono stati Lisa Badellino, Valentina Chiesa e l'attore professionista Paolo Oricco, con l’accompagnamento musicale curato dal maestro Andrea Sartore.



Ai tanti intervenuti sono stati offerti vini da meditazione, tisane e piccola pasticceria.



La pioggia, arrivata a pochi minuti dalla fine dell'esibizione, ha contribuito a rendere l'atmosfera della serata ancor più particolare ed accattivante.