Nuovi asfalti lungo la strada provinciale 26 di Paesana

Prosegue l’impegno della Provincia per asfaltare tratti di strade provinciali in cattive condizioni. In valle Po si è appena concluso l’intervento di bitumatura di un tratto di circa 1 km a Paesana.

Dopo l’intervento di due anni fa per il tratto della circonvallazione di frazione Calcinere, tra mercoledì 11 settembre e giovedì 12 settembre, è stato asfaltato il tratto a monte del rettilineo che fiancheggia la frazione in direzione Crissolo, in base a quanto concordato con i comuni di Crissolo e Paesana e come promesso dal presidente della Provincia nel suo sopralluogo con il responsabile del Settore Viabilità di zona e il capo cantoniere di zona.

Entro fine settembre si procederà ancora ad asfaltare un ulteriore lotto della provinciale 26 oltre Calcinere verso il bivio per Oncino e Crissolo.