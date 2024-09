“Bimbi sicuri”: corso gratuito per neogenitori al Punto Meet di Cuneo

I Consultori familiari dell’Asl CN1, in collaborazione con il Punto Meet e il Comune di Cuneo, organizzano una serie di incontri gratuiti, rivolti ai neogenitori, sulla tematica della sicurezza del bambino nei primi anni di vita.

Il progetto “Bimbi Sicuri” è infatti volto a sensibilizzare i genitori dei più piccoli alla prevenzione degli incidenti domestici e all’uso sicuro dei media a schermo, attraverso una serie di incontri con esperti sul tema. Gli incontri sono gratuiti e, a chi lo desidera, verrà offerto un servizio di baby-sitting con educatrici esperte che si prenderanno cura dei bambini con attività pensate per loro mentre i genitori assistono al corso. Inoltre saranno presenti mediatori ed interpreti che tradurranno in diverse lingue per permettere la partecipazione ad un maggior numero di partecipanti.

Il primo incontro si terrà lunedì 16 settembre alle ore 14 al Polo Punto Meet, in via Leutrum 7 a Cuneo.

Per info: 0171.444.547 o polo.meet@comune.cuneo.it.