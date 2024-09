Pigiama Run: la solidarietà corre a Cuneo e in altre 40 città italiane

A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma anche eleganti. Mai così tanti pigiami riempiranno Cuneo come quelli del prossimo 20 settembre in occasione della Pigiama Run. La storica corsa, camminata e da quest’anno anche biciclettata in pigiama di LILT è a sostegno dei bambini malati di tumore e, giunta alla sua sesta edizione, si tiene sempre nel mese di settembre, dedicato in tutto il mondo al Gold Ribbon, il nastrino d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

Il ritrovo è al Nuovo ( Cuneo Via Parco della Gioventù 1) dalle ore 18 per il ritiro pacco gara e l’attività di riscaldamento in compagnia di Simone e il team di Karhu Training Center. Alle ore 19.00 partenza. Tre percorsi, tutti all’interno del parco fluviale: uno destinato alle biciclette (30 km), uno alla corsa (9.5 km) e uno per chi vuole camminare (5 km), al termine piccolo ristoro e per chi vuole continuare la serata in allegria aperitivo della salute e tanta musica.

Ci sarà chi correrà con in testa la mascherina da notte; chi lo farà con i bigodini, ma anche chi porterà il proprio peluche o cuscino. Ci sarà chi verrà in compagnia, organizzandosi con pigiami coordinati e chi verrà solo, ma troverà una folla allegra al proprio fianco.

In collaborazione con i reparti di pediatria oncologica dell’ospedale di Savigliano, LILT Cuneo devolverà il ricavato a favore dei piccoli pazienti. Quest’anno tutto il ricavato de La Pigiama Run verrà destinato:

Per regalare uno spazio di meraviglia e leggerezza durante la permanenza in ospedale con laboratori creativi, di lettura ad alta voce ed i progetti di musicoterapia;

Per l’acquisto di un transilluminatore (Astodia 100) per eseguire prelievi ematologici da vena periferica. Tale dispositivo rende più agevole, più facile e di conseguenza più veloce l’esecuzione dei prelievi ed è pertanto di straordinaria utilità dei nostri piccoli e grandi guerrieri.

Per l’edizione di quest’anno, al via ci saranno atleti come i l'ex campionessa di marcia Elisa Rigaudo, i mitici gemelli Bernard e Martin Dematteis, ma anche i Trelilu, i Carota Boys e il creator digitale Pietro Oberto. Ci sarà anche chi sosterrà il progetto a distanza come la campionessa di ciclismo Elisa Balsamo e il creator digitale fossanese Luca Abbà.

L’obiettivo è di superare la raccolta fondi dello scorso anno di 11.000 euro da destinare ai progetti e ai servizi di supporto e accoglienza a favore dei bambini malati di tumore ricoverati nella pediatria oncologica dell’ospedale di Savigliano.

Per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. Per i primi 1000 iscritti è previsto in regalo il pettorale con un ricco pacco gara con gli omaggi degli sponsor.

La Pigiama Run ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e di Sport e salute.

Per informazioni: http://www.pigiamarun.it/cuneo 0171/697057 cuneo@legatumoricuneo.it