Incidente sulla Saluzzo-Pinerolo: intervento dei vigili del fuoco e disagi alla circolazione

Incidente stradale, senza particolari conseguenze per le persone coinvolte, sulla Saluzzo-Pinerolo, dove si sono scontrate due autovetture.

Il fatto attorno alle 16.15 di oggi 13 settembre. Disagi alla viabilità, fortemente rallentata in zona, e intervento dei vigili del fuoco di Saluzzo, chiamati per la messa in sicurezza dei mezzi.

Intervento in corso per i vigili del fuoco di Cuneo, all'altezza del Mercatò di via Po a Borgo San Dalmazzo, dove si è verificato un altro incidente ed è intervenuto anche il 118.