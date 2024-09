Le delizie del giovane chef Davide Boglioli per l’anteprima milanese di "BRA’S" [FOTO E VIDEO]

Dopo le anteprime di Alassio e Torino, ha suscitato grande interesse la presentazione che BRA’S, il festival della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, in programma con la sua quarta edizione dal 19 al 22 settembre, ha tenuto oggi a Milano, ospite di un tempio dell’alta gastronomia italiana come il ristorante tristellato "Mudec", di Enrico Bartolini.

A fare gli onori di casa uno dei protagonisti annunciati della rassegna, Davide Boglioli, giovane cuoco braidese, executive chef del locale meneghino e allievo prediletto di Bartolini, dopo essere cresciuto alla corte di un altro tristellato ben conosciuto sulle colline di Langhe e Roero, Enrico Crippa.

«Sono entrato nel Piazza Duomo che ero un ragazzo di belle speranze e ne sono uscito uomo con la scuola di uno dei più grandi chef del mondo. Enrico Crippa è stato un maestro di cucina, ma anche di vita», ha spiegato Boglioli prima di raccontare l’altro "incontro" della sua vita, quello con Bartolini, avvenuto mentre lavorava al “Trivet”, due stelle Michelin di Londra: «Bartolini è una persona calma, preparata, colta che nutre grande fiducia nei giovani cuochi. Per me è stato un grande onore diventare l’executive chef del Mudec».

Boglioli preparerà l’esclusiva cena tristellata che giovedì 19 settembre aprirà "BRA’S" (prenotazioni per gli ultimi tavoli disponibili su www.brasfestival.it) a partire da un menu che prevede una sorpresa dello chef a precedere il sandwich Milano-Bra e l’imperdibile risotto “In-Bra-nato”, prima del filetto di vacca e nocciola e del dolce “La Zizzola” il tutto innaffiato dai nettari scelti dalla Banca del vino di Pollenzo.

Durante l’anteprima milanese il giovane chef ha illustrato quelle che saranno le sue proposte intervistato dal giornalista Marcello Pasquero. Insieme a lui Luigi Barbero, direttore dell’Ascom Bra, che organizza la manifestazione gastronomica col sostegno del Comune, rappresentato dall’assessore Luciano Messa. Poi Enrico Stoppani, presidente nazionale Fipe Confcommercio, e il presidente dell’Associazione Macellai di Milano Monza e Brianza Giorgio Pellegrini.

A Milano Boglioli ha preparato per giornalisti e autorità una vera e propria prelibatezza, il “Rocher piemontese” con salsiccia di Bra, tartare di manzo piemontese con foie gras, lardo di maiale, con spezie dolci, in foglia d’oro, da mangiare in un solo boccone.

«Il BRA’S Festival, in collaborazione con i Consorzi Salsiccia di Bra, Formaggio Bra DOP, del Pane di Bra e il Riso di Bra, Confartigianato Cuneo, Coldiretti Cuneo, Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra, sarà la realizzazione di un grande lavoro collettivo, grazie anche al sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC», ha ribadito direttore di Ascom Bra Luigi Barbero.

Il programma della manifestazione e delle cene a lei collegate su www.brasfestival.it e su www.turismoinbra.it, Facebook: bras.festival; Instagram: bras_festival/.