A Cuneo il progetto d'integrazione della comunità africana nel cuneese el "Grandis"

L'Istituto d'Istruzione Superiore "Sebastiano Grandis" di Cuneo, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, è lieto di annunciare l’avvio del progetto “Danzare con il Kalashnikov - La Nuova Visione dell'Africa Subsahariana: Dinamiche e Comprensione per la Comunità del Cuneese”.



Il progetto è realizzato grazie al contributo di Fondazione CRC.



Scopo dell’iniziativa è affrontare tematiche attuali attraverso la concertazione di enti con diverse funzioni ma con lo stesso obbiettivo, per migliorare la comprensione e l'integrazione delle comunità africane nel territorio cuneese attraverso conferenze tematiche svolte in momenti, luoghi e periodi differenti.



Il progetto "Danzare con il Kalashnikov" si propone di aprire un dialogo sul complesso panorama dell'Africa subsahariana, con l'intento di superare stereotipi e pregiudizi, promuovendo una visione più autentica e articolata della situazione. Le conferenze, pensate per un pubblico eterogeneo fra insegnanti, studenti, operatori sociali, ONG, imprenditori, commercianti, rappresentanti dei media e il pubblico generale, si terranno a Cuneo, Mondovì, Alba, Bossolasco, Bra e Neive. Fra i relatori si annoverano esperti universitari di alto livello accademico.



Gli incontri saranno articolati in due sessioni e ad ingresso gratuito.

• Mattina: Dedicata agli studenti delle classi 4e e 5e delle scuole superiori e ai loro insegnanti.

• Pomeriggio/Sera: Aperta al pubblico generale.



I temi trattati avranno come focus l’Agentività e Resilienza nell'Africa Subsahariana, Oltre gli Stereotipi: Una Prospettiva Multifacciale, Il Ruolo dell'Umanità nella Storia Africana: Costa d'Avorio e Liberia, Dialogo Interculturale fra Continente Africano e Piemonte a Confronto: Approfondimento sul dialogo interculturale e la comprensione reciproca.

Calendario Conferenze:

• Giovedì 19 settembre 2024 ORE 20.30 Cuneo

Via Ferraris di Celle n.2 c/o Università di Torino – Sede di Cuneo

• Mercoledì 25 settembre 2024 ore 9-13 Cuneo

presso Spazio Relazioni Rondò dei Talenti – Riservato studenti



Le conferenze serali sono aperte a tutti e sono gratuite.