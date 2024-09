TorX della Val d'Aosta, trionfano le gemmelle di Rore Enrica e Luisa Dematteis

Grandi le gemelle Enrica e Luisa Dematteis della Val Varaita. Un altro successone sulle gare top dell'ultra trail, sulle alte vie della val d’Aosta.

Enrica, dopo la vittoria dello anno scorso nel Tor 130 Tot Dret, è stata la numero Uno, anche quest’anno, nella prima edizione della nuova gara del mondo TorX, un percorso di 100 chilometri e 8.000 metri di dislivello positivo, dal Cervino al Monte Bianco, i due simboli delle Alpi, che ha preso il via mercoledì 11 settembre alle 21 da Breuil Cervinia.

La campionessa classe 1983, originaria di Rore (Sampeyre), infermiera presso l’Aso di Cuneo nella Terapia intensiva neonatale, portacolori della podistica Valle Varaita, è arrivata al traguardo ieri (giovedì 12 settembre) al Jardin de l'Ange di Courmayeur, con il tempo di 20h22'05'', ottava posizione assoluta.

Era tra le favorite alla partenza ed è giunta a mani alzate al traguardo con un bel vantaggio sulla seconda: Chiara Innocenti in 22h08’24”.

“Una gara impegnativa anche per le condizioni meteo (freddo, pioggia e anche neve) ma davvero stupenda. La vittoria era sogno,perchè su gare così lunghe ci sono molte incognite. Ma già dopo la partenza, da subito mi sono sentita molto bene e ho cercato di tenere il mio ritmo. Non guardavo le anniversarie, volevo solo vivere l’esperienza al meglio e divertirmi”.

Una caratteristica delle due atlete nelle gare.

“Sì, ho avuto qualche difficoltà, forse dovute al freddo al Col de Malatrà. Ma ho continuato e per fortuna ero praticamente a fine gara, agli ultimi 20 km".

Per Enrica una stagione super fortunata: prima assoluta alla Whalers Great Route, nelle Azzorre, in Portogallo e a luglio prima donna della 100 Miglia Monviso.

Ad abbracciarla al traguardo c'era la gemella Luisa, anche lei infermiera all’ospedale di Cuneo (nella Rianimazione) che le ha fatto assistenza nel percorso insieme al papà Giacomo, oltre a conquistare il secondo posto nel Tor 130 Tot Dret (130 chilometri e 12.000 metri di dislivello positivo).

Il percorso di gara ( con il via da Gressoney-Saint-Jean il giorno prima) è stato coperto dall’atleta in 28h21'40''. La stessa competizione era stata vinta nel 2023 da Enrica in circa 27 ore.

Inutirle dirlo: anche lei felicissima, soddisfatta del risultato che segna anche il suo debutto nelle gare di lunga distanza.

Il grazie speciale va al padre Giacomo, appassionato di alpinismo e sci di fondo, che ha trasmesso loro lo stesso suo amore per la montagna: quello che a 18 anni ha fatto fare a lui la scelta di trasferirsi da Torino a Rore, per viverla nella quotidianità e nella filosofia esistenziale.

Come festeggiate la vittoria? "Con una grande pizzata con tutti gli amici del Tor" - rispondono entusiaste le gemelle, cugine dei gemelli Bernard e Martin Dematteis campioni di corsa in montagna - Resteremo a Courmayeur fino a domenica, per le premiazioni e ci godiamo l’ambiente della val d’Aosta, dove stanotte è anche nevicato".