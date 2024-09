A Savigliano il convegno "A tavola con il benessere" sui disturbi di alimentazione e nutrizione

La Cooperativa Coesioni Sociali, con il contributo della Fondazione Crc, invita al convegno “A Tavola con il Benessere” sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) che si terrà a Savigliano, presso il Pantheon dei Benefattori (Vicolo Orfane, 6) martedì 24 settembre dalle 18 alle 20.



Il ricco programma prevede, dopo l’intervento di apertura dei lavori a cura di Claudio Alberto, Vicepresidente di Coesioni Sociali, il contributo di ospiti esperti: la dottoressa Anna Maria Pacilli, Responsabile del Centro Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione dell’Asl Cn1 interverrà su “Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione e dintorni”; la psicologa Daniela Massimo del Centro Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione Asl Cn1 parlerà de “La famiglia a tavola”; la dottoressa Sara Mattalia, dietista del Centro Disturbi dell’Alimentazione e della Nutrizione Asl Cn1 interverrà su “Cibo: nemico o amico? Orientarsi tra diete, mode e verità scientifiche” mentre la dottoressa Elisa Colombi, direttore Sc Npi Asl Cn2 parlerà di “Disturbi dell’alimentazione in adolescenza: la metamorfosi dell’ultimo ventennio” e Elena Broccardo, responsabile del Dipartimento Minori della Cooperativa Coesioni Sociali racconterà “Il Progetto di Comunità Minori per Dna “Il Biancospino””. La conduzione dei lavori e le conclusioni saranno a cura di GianPiero Porcheddu, direttore della Cooperativa Coesioni Sociali.



Il convegno sarà a ingresso libero e a taglio divulgativo: l’invito a partecipare è rivolto dunque non solo agli addetti ai lavori, ma soprattutto a famiglie, educatori, insegnanti, allenatori sportivi.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0173366756 o inviare una mail a progettazione@coesionisociali.it.