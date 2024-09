Domani è la Giornata Europea della Cultura Ebraica, ce lo ricorda l’Unione Comunità Ebraiche Italiane

Se siete curiosi di visitare sinagoghe e quartieri ebraici, assistere a concerti, andare a mostre o incontrare dal vivo artisti e intellettuali che raccontano il mondo e la cultura ebraica, continuate a leggere.

Nel 2024 il tema scelto per la Giornata è la famiglia nelle sue molteplici declinazioni. L’influenza della tradizione, le narrazioni bibliche di patriarchi e matriarche fino al comandamento “Onora tuo padre e tua madre”, la catena d’oro della trasmissione tra le generazioni, padri e figli in rapporto dialettico… Un tema con diverse dimensioni e profondità. Comprende l’influenza duratura delle tradizioni che continuano a plasmare la vita familiare contemporanea, mentre cambiano e si evolvono i ruoli e i modelli, collegando il passato al presente.

Grazie alla collaborazione tra Comunità Ebraiche, Comuni, Enti locali e Associazioni attive sul territorio e ad un patrimonio storico-culturale di sicuro interesse, ogni anno si dà vita ad una manifestazione diffusa in modo capillare in gran parte della penisola, che accoglie decine di migliaia di visitatori.

Un esempio? A Cherasco, la sinagoga testimonia ancora oggi secoli di storia di un popolo che nel 1547 scelse la Città delle paci come sede, contribuendo a definirne l’identità culturale, civile ed economica.

La sinagoga cheraschese, aperta in particolari occasioni dell’anno, grazie alla “Fondazione De Benedetti - Cherasco 1547” (ONLUS), è una sorpresa per gli occhi e lo spirito: perfettamente conservata e con la presenza di allestimenti fotografici in tre sale dedicate.