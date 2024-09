Per cause in via di accertamento, due auto si sono scontrate sulla statale 21 a Gaiola, all'altezza della curva che conduce al ponte dell'Olla.

Il sinistro si è verificato intorno alle 11 di sabato 14 settembre. In base alle prime informazioni in nostro possesso, non ci sarebbere feriti gravi.

Segnalate lunghe code e rallentamenti.