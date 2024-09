Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 33 anni

Chissà se esistono ancora donne con sani principi morali, con voglia di mettersi in gioco... Lui ha 33 anni, celibe, pratica sport e viaggia nel tempo libero, vive solo, impiegato in una multinazionale piemontese, carattere solare ed espansivo…Pronto a impegnarsi seriamente, con la Lei giusta......CONTATTALO ORA

Lui single, 45 anni

È passionale, romantico, sa come far star bene una donna, ogni suo abbraccio è denso di emozioni, ma soprattutto è' un uomo che sa dire "ti amo", 45enne, imprenditore settore informatico, molto alto, moro, occhi chiari, divorziato senza figli, ha un bellissimo cane, è un uomo altruista, equilibrato, detesta la volgarità e la menzogna, e sta cercando la sua anima gemella.…CONTATTALO ORA

Lui single, 56 anni

Lui è brizzolato, due bellissimi occhi azzurri, alto, un bel signore 56enne, medico radiologo, ama la musica, ma anche leggere e il cinema, è un uomo puro, di buon cuore, socievole, ed è alla ricerca di una signora con sani principi morali che creda nell'amore vero, e di cui innamorarsi follemente...CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

È il classico bell'uomo che si nota, e si ammira, elegante, distinto, 65enne, alto, brizzolato, affascinanti occhi neri, direttore del personale di una nota azienda, ama viaggiare nel mondo, purtroppo rimasto vedovo da tempo, non ha avuto figli, vive solo, e non gli piace, vorrebbe accanto a sè una donna affettuosa, semplice, da amare, coccolare e che lo renda di nuovo felice..… CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 32 anni

È deliziosa, fine, beneducata, lunghi capelli neri, e bellissimi occhi azzurro cielo, piemontese, 32enne, nubile, coltiva nocciole, lavora nell'azienda agricola dei genitori, ma ha casa propria e vive sola, per cui se trovasse l'uomo giusto, non importa se più grande, vorrebbe fare progetti per il futuro, per cortesia, se non sei serio, non perdere tempo…CONTATTALA ORA

Lei single, 43 anni

Stanca di conoscenze inconcludenti, ha un portamento molto femminile, grandi occhi azzurri, capelli castani scuri, bel fisico, lavora in un ufficio comunale, 43enne, è molto semplice, le piace andare in bicicletta, e cucinare per gli amici, è single, e vorrebbe conoscere un uomo seriamente intenzionato, non importa l'età, di cui innamorarsi veramente, e, se Dio vuole, per sempre…CONTATTALA ORA

Lei single, 53 anni

Meravigliosa donna bruna, occhioni neri, piemontese, 53enne, è una donna che si nota per la sua bellezza e per il fascino, conduce un bed & breakfast, è sola da tempo, ama la natura e la vita semplice, e sarebbe contenta di trasferirsi anche in campagna, se incontrasse un signore con un buon animo e buon carattere, non importa se più grande, ma in cerca, come lei, di affetto e coccole.... CONTATTALA ORA

Lei single, 60 anni

Si è decisa a scrivere questo annuncio, perchè pensa che anche "le persone diversamente giovani" abbiano diritto all'amore, e la solitudine è proprio una brutta bestia. Lei è una bella signora giovanile, curata, biondina, occhi celesti, 60enne, vedova, figli grandi, casalinga, automunita, e una donna gioiosa, semplice, e vorrebbe incontrare un bravo signore, degno di stima, cui dedicare affetto, e il suo amore, perchè non esiste un'età per smettere di sognare…CONTATTALA ORA

Stai cercando una relazione duratura ? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero +39 340 384 8047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

Seguici anche Facebook e Instagram per trovare altri “ Annunci per Lei oppure per Lui ”.

Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 340 384 8047

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)