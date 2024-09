Sigilli d'oro e 142 medaglie e diplomi per Fedeltà al Lavoro e Progresso economico: domani la cerimonia

Domenica 15 settembre alle ore 9.30, a Cuneo, presso il Complesso Monumentale di San Francesco in Via Santa Maria 10 si svolgerà la 71^ edizione della premiazione Fedeltà al Lavoro e Progresso Economico nel corso della quale saranno premiati gli operatori economici che, con l’impegno di una vita dedicata al lavoro, hanno significativamente contribuito al progresso civile, economico e sociale della nostra provincia.

La novità di quest’anno risiede nell’istituzione del Sigillo d’Oro alla Cultura che

sarà attribuito a Nino ARAGNO – Editore, mecenate e divulgatore.

Nel corso della premiazione verrà consegnato il premio speciale “Sostenibilità e

innovazione” a Gianfranco SORASIO – Presidente e Amministratore

delegato di eViso.

Saranno inoltre premiate con il “Sigillo d’oro” cinque personalità che si sono

particolarmente distinte nel campo economico e sociale o che hanno dimostrato

particolare capacità ed impegno e competenza nel settore in cui svolgono la loro

attività:

Domenico BORETTO – Cooperazione

Giuseppe BRAIDA – Industria

Enrico FREA – Artigianato

Renato GIORDANO – Agricoltura

Domenico PAUTASSI – Commercio

Saranno inoltre consegnati 142 diplomi e medaglie alle donne e agli uomini che

con il loro lavoro hanno contribuito al progresso civile, economico e sociale della

nostra provincia:

- 9 industriali con 35 anni di attività;

- 54 commercianti con 35 anni di attività;

- 48 artigiani con 35 anni di attività;

- 3 cooperative costituite da almeno 40 anni;

- 28 coltivatori diretti con 35 anni di attività.

ELENCO PREMIATI

FEDELTA’ AL LAVORO 2024

SETTORE – INDUSTRIA

1. Famiglia GIORDANO - BOVES

Progettazione, installazione e manutenzione impianti elettrici dal 1924

2. MARENGO Silvano - ALBA

Realizzazione e progettazione impianti di risparmio energetico e energia

rinnovabile

3. MAROLO Paolo - ALBA

Produzione e imbottigliamento grappa, liquori, vermouth e vini chinati

4. TERRENO Silvano - BASTIA MONDOVI'

Trasporto conto terzi - carrozzeria - gommista

5. OLIVERO Luigi - BORGO SAN DALMAZZO

Scavi e demolizioni varie

6. LORENZIN Vincenzo - MONTA'

Progettazione, costruzione, manutenzione macchine per la produzione e

lavorazione materie plastiche

7. MALACRINO Francesco - MONTA'

Impresa edile - costruzioni stradali

8. LEARDO Luciano - SAVIGLIANO

Tipografia - legatoria - edizioni di libri

9. BLENGINI Sergio - VICOFORTE

Consulenza, ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell'informatica

SETTORE – COMMERCIO E SERVIZI

1. Famiglia BIANCO - BORGO SAN DALMAZZO

Commercio minuto e ingrosso vini e liquori dal 1906

2. Famiglia CERATI - CUNEO

Cappelleria, pelletteria e valigeria dal 1927

3. Famiglia VOLUME - VICOFORTE

Albergo - ristorante - bar dal 1921

4. FERRO Floriana - ALBA

Agenzia pubblica di affari per recupero crediti

5. MAZZA Elvira - ALBA

Produzione e confezionamento prodotti di pasticceria fresca e secca

6. TORTA Antonio - ALBA

Macelleria

7. CAMPANA Milena - BERNEZZO

Commercio all'ingrosso, riparazione, locazione e vendita macchine e

attrezzature per l'edilizia

8. FISSOLO Aldo - BERNEZZO

Commercio all'ingrosso, riparazione, locazione e vendita macchine e

attrezzature per l'edilizia

9. FISSOLO Cesare - BERNEZZO

Commercio all'ingrosso, riparazione, locazione e vendita macchine e

attrezzature per l'edilizia

10.MATTIO Elide - BERNEZZO

Commercio all'ingrosso, riparazione, locazione e vendita macchine e

attrezzature per l'edilizia

11.OCCELLI Paola - BORGO SAN DALMAZZO

Merceria

12.TESTA Sergio - BRA

Albergo

13.ROSSO Elda - BUSCA

Commercio al dettaglio generi alimentari - rivendita generi di monopolio

14.ARESE Guido - CARAGLIO

Agente di commercio per vendita di integratori vitaminici e mangimi

composti integrati

15.PERLO Giovanna - CARAMAGNA PIEMONTE

Commercio minuto prodotti alimentari, giocattoli, bigiotteria, profumeria

16.CARDONE Mauro - CARRU'

Agenzia pratiche automobilistiche e amministrative

17.BRUNO Angelo - CERVASCA

Commercio ingrosso articoli casalinghi

18.DUTTO Laura - CHIUSA DI PESIO

Commercio minuto generi alimentari

19.TARETTO Maria Teresa - CORNELIANO D'ALBA

Pizzeria - bar - ristorante

20.GALLO Emma - CUNEO

Commercio minuto calzature

21.GIORDANO Pasquale - CUNEO

Pizzeria - ristorante

22.MANASSERO Daniela - CUNEO

Commercio ingrosso farmaci a uso veterinario, fitofarmaci, presidi medico

chirurgici

23.MANASSERO Michele - CUNEO

Commercio ingrosso farmaci a uso veterinario, fitofarmaci, presidi medico

chirurgici

24.MONDINO Alberto - CUNEO

Commercio ingrosso prodotti per l'agricoltura, agrofarmaci, concimi,

zootecnica

25.SANNA Rino - CUNEO

Bar

26.FENOGLIO Rosalba - DOGLIANI

Commercio minuto generi alimentari, prodotti per l'igiene e per la pulizia

della casa

27.TARICCO Gian Marco - FARIGLIANO

Macelleria

28.BARBERO Domenico - FOSSANO

Disegno computerizzato, elaborazione e sviluppo progetti

29.ROCCIA Bruna - FOSSANO

Disegno computerizzato, elaborazione e sviluppo progetti

30.GIACCARDI Mauro - FOSSANO

Commercio dettaglio articoli casalinghi

31.REGIS Luigi Giovenale - FOSSANO

Albergo - ristorante

32.GROSSO Vincenzo - GENOLA

Commercio minuto autocaravan, caravan, ricambistica

33.ARIONE Arturo - GRINZANE CAVOUR

Commercio ingrosso e minuto alimentari congelati, surgelati e freschi

34.MAGLIANO Bruno - GUARENE

Commercio ingrosso e dettaglio prodotti alimentari

35.MAGLIANO Italo - GUARENE

Commercio ingrosso e dettaglio prodotti alimentari

36.GRIGOLON Giovanni - MAGLIANO ALPI

Commercio su aree pubbliche

37.COSTAMAGNA Silvana - MONDOVI'

Commercio minuto oggetti d'arte, artigianato artistico, arredi sacri

38.VIGLIONE Antonio - MONTA'

Commercio ingrosso vini

39.ANNESE Rosangela - MONTEU ROERO

Commercio minuto su aree pubbliche di calzature, articoli in pelle e cuoio

40.CHIOLA Elio - NEIVE

Commercio ingrosso e minuto ricambi e accessori per autoveicoli

41.BERA Valter - NEVIGLIE

Produzione, confezionamento, deposito e commercializzazione vini e

spumanti conto terzi

42.CHIONETTI Giovanna - ROCCAFORTE MONDOVI

Servizi di sostegno alle imprese

43.CAMISASSI Antonio - SALUZZO

Albergo

44.CAMISASSI Maria - SALUZZO

Albergo

45.OVERTON Jean - SALUZZO

Albergo

46.COLOMBERO Giuseppe - SAN DAMIANO MACRA

Trattoria - bar

47.GRAMAGLIA Maristella - SANTA VITTORIA D'ALBA

Vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori

48.RAINA Sergio - SANTA VITTORIA D'ALBA

Vendita, noleggio e assistenza di carrelli elevatori

49.FLAUTO Mario - SAVIGLIANO

Ristorante - pizzeria

50.QUARTERO Claudio - SAVIGLIANO

Agenzia pratiche automobilistiche

51.RICCA Giuliano - SAVIGLIANO

Agenzia pratiche automobilistiche

52.MUSSO Giuseppe - VEZZA D'ALBA

Commercio ingrosso macchine, accessori e utensili agricoli

53.PIROTTI Piermario - VILLAFALLETTO

Commercio ingrosso articoli antinfortunistica, segnaletica stradale, articoli

per la pulizia e indumenti da lavoro

54.MANSUINO Maria Patrizia - VILLANOVA MONDOVI

Agenzia di intermediazione immobiliare

SETTORE – ARTIGIANATO

1. Famiglia BELTRAMONE - BROSSASCO

Cava e lavorazione pietre e granito dal 1889

2. SCARZELLO Aldo - ALBA

Progettazione e installazione impianti di climatizzazione riscaldamento e

fotovoltaici

3. SCARZELLO Giancarlo - ALBA

Progettazione e installazione impianti di climatizzazione riscaldamento e

fotovoltaici

4. DARDANELLI Bruno - BORGO SAN DALMAZZO

Scavi, sgombero neve, costruzione e manutenzione strade

5. DARDANELLI Giuseppe - BORGO SAN DALMAZZO

Scavi, sgombero neve, costruzione e manutenzione strade

6. DARDANELLI Silvano - BORGO SAN DALMAZZO

Scavi, sgombero neve, costruzione e manutenzione strade

7. MARTINI Marco - BORGO SAN DALMAZZO

Tipolitografia

8. MORRA Gianpaolo - BRA

Gioielleria - oreficeria

9. CALLERI Michelangelo - CARRU'

Autotrasporto conto terzi - sgombero neve

10.POLLANO Enzo - CARRU'

Impresa edile

11.AUDISIO Livio - CASALGRASSO

Parrucchiere

12.ARIAUDO Mario - CENTALLO

Fabbro

13.ARNULFO Alberto - CERVERE

Autotrasporto conto terzi

14.DI CONCILIO Gianfranco - CERVERE

Realizzazione, cura e manutenzione aree verdi

15.VARINO Luciano - CEVA

Officina meccanica - gommista

16.DEPETRIS Marco - COSTIGLIOLE SALUZZO

Panetteria - pasticceria

17.BALOCCO Barbara - CUNEO

Estetista

18.RACCA Anna Maria - CUNEO

Estetista

19.MARTINI Matteo - CUNEO

Autotrasporto conto terzi

20.POLITANO Ornella Bartolomea - CUNEO

Parrucchiera per donna

21.SIGISMONDI Angelo - CUNEO

Autotrasporto conto terzi

22.DEVALLE Franco - DOGLIANI

Meccanico - elettrauto

23.GASTALDI Paolo - FOSSANO

Calzolaio

24.OLIVERO Dario - FOSSANO

Onoranze funebri

25.OLIVERO Gian Carlo - FOSSANO

Onoranze funebri

26.DIURNO Carmine - GENOLA

Parrucchiere per uomo

27.OLIVERO Alessandro - GUARENE

Officina meccatronica

28.DOTTA Claudio - MAGLIANO ALPI

Impresa edile

29.RESTAGNO Roberto - MONTANERA

Autotrasporto conto terzi

30.GRASSO Anna Maria - MORETTA

Spurgo fognature, trasporto e smaltimento rifiuti

31.MANTILLERI Giovanni - NARZOLE

Officina meccatronica

32.LANFRANCO Fabio - ORMEA

Pasticceria - gelateria

33.RENALDI Mario - PEVERAGNO

Riparazione, manutenzione e vendita strumenti per pesare

34.ALLASINA Sergio - PIASCO

Fabbricazione di strutture metalliche

35.MICCA Secondo - PIOBESI D'ALBA

Costruzione, installazione e manutenzione impianti elettrici civili e

industriali

36.LASAGNA Giuseppe - PIOZZO

Officina meccatronica

37.BOTTERO Massimo - ROCCAFORTE MONDOVI

Elettricista

38.CHIARLA Giuseppe - RODDI

Impresa edile

39.BOVERO Manuela - SALUZZO

Lavorazione metalli e materiali non ferrosi in genere

40.PASSET Francesco Cipriano - SALUZZO

Lavorazione metalli e materiali non ferrosi in genere

41.DOTTO Giovanni - SANT'ALBANO STURA

Meccanico - elettrauto - gommista

42.COMETTO Paola - SAVIGLIANO

Parrucchiera per donna

43.DAVICCO Sebastiano - SAVIGLIANO

Assemblaggio e riparazione macchine per pulizia industriale

44.GARELLO Claudia - SAVIGLIANO

Pettinatrice

45.SCAVARDA Piergiuseppe - SAVIGLIANO

Fabbro

46.SORDELLO Giovanni - VIGNOLO

Autotrasporto conto terzi

47.BRESSI Dario - VILLAFALLETTO

Trasporto merci

48.BRIATORE Luigi - VILLANOVA MONDOVI

Muratore – riquadratore

SETTORE – COOPERAZIONE

1. Compagnia Il Melarancio - Coop. Soc. - CUNEO

Rappresentazioni teatrali, organizzazione e promozione eventi artistici

2. Cooperativa Sacchetto C. - Soc. Coop. a r.l. - LAGNASCO

Miglioramento e difesa produzione agricola e frutticola

3. Cooperativa Frutticoltori Associati Rossana - Soc. Agric. Coop. - ROSSANA

Lavorazione, trasformazione e conservazione frutta



SETTORE – AGRICOLTURA

1. FULCHERI Piercarlo - BASTIA MONDOVI'

Coltivatore diretto

2. RIBERI Giuliana - BELVEDERE LANGHE

Coltivatore diretto

3. MARRO Giuseppina - BOVES

Coltivatore diretto

4. GOLLE' Piero Francesco - BUSCA

Coltivatore diretto

5. BRUNO Franco - CANALE

Coltivatore diretto

6. PERLO Domenico - CARAMAGNA PIEMONTE

Coltivatore diretto

7. CARLE Pietro - CENTALLO

Coltivatore diretto

8. GIRAUDO Rosanna - CERVASCA

Coltivatore diretto

9. SACCO Francesca - CERVERE

Coltivatore diretto

10.ANDRIANO Bruno - DOGLIANI

Coltivatore diretto

11.GABUTTI Gianfranco - DOGLIANI

Coltivatore diretto

12.MORRA Pietro - FOSSANO

Coltivatore diretto

13.MARCHETTI Manuel - LA MORRA

Coltivatore diretto

14.BELLOCCHIA Giovanni - MONTEU ROERO

Coltivatore diretto

15.GARRA Angelo - NIELLA TANARO

Coltivatore diretto

16.GARRA Giovanni Antonio - NIELLA TANARO

Coltivatore diretto

17.MARABOTTO Marina - ROCCA DE BALDI

Coltivatore diretto

18.LUNGO Renato - SALUZZO

Coltivatore diretto

19.SODANO Agostino - SAMPEYRE

Coltivatore diretto

20.BRUNO Sergio Nicola - SAVIGLIANO

Coltivatore diretto

21.MATTIS Mariuccia - SOMMARIVA PERNO

Coltivatore diretto

22.TESIO Graziella - SOMMARIVA PERNO

Coltivatore diretto

23.TIBALDI Antonio - SOMMARIVA PERNO

Coltivatore diretto

24.COGNO Guido - TRINITA'

Coltivatore diretto

25.VOARINO Giorgio - VICOFORTE

Coltivatore diretto

26.CULASSO Flavio - VILLAFALLETTO

Coltivatore diretto

27.MIGLIORE Piera - VILLAFALLETTO

Coltivatore diretto

28.MURATORE Adriano - VILLAFALLETTO

Coltivatore diretto