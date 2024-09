Grande attesa a Saluzzo per gli "Intrecci Musicali"

Si chiama “Intrecci musicali”. E’ una nuova possibilità di conoscenza e approfondimento, nell’ambito di “Il tempo ritrovato – Iniziative dell’Università degli adulti” del Comune di Saluzzo. “Si tratta – spiegano gli organizzatori – di un percorso di avvicinamento alla musica da camera, sinfonica e operistica, con la collaborazione dell’associazione Librarsi di Verzuolo e della Fondazione Scuola alto perfezionamento musicale di Saluzzo”.



La rassegna prevede 6 incontri, 2 concerti e 1 opera lirica. Tutto il ciclo è gratuito (massimo 40 partecipanti) ed è realizzato con il contributo della Regione Piemonte per le iniziative innovative in favore dell'invecchiamento attivo.



Il primo appuntamento è giovedì 26 settembre alle 16,30 nella Sala tematica de “Il Quartiere” con “Paganini 3.0 – la chitarra acustiva reinventa i Capricci”. Si prosegue a partire da giovedì 10 ottobre. Grazie al finanziamento regionale, verrà inoltre attivato nei prossimi mesi un corso di alfabetizzazione digitale sull'utilizzo degli strumenti del pacchetto Google.



Entrambe le azioni del progetto approvato e finanziato dalla Regione si pongono l'obiettivo di ampliare il numero di persone coinvolte nel programma dell'Università degli adulti.



"In tal modo - proseguono gli organizzatori - intendiamo potenziare l'accesso e la fruizione dell’offerta culturale della biblioteca civica di Saluzzo e degli altri servizi messi a disposizione da Il Quartiere, contrastando le condizioni di solitudine e svantaggio economico e/o sociale in cui vivono molti anziani. Le iniziative vogliono favorire la partecipazione alla vita delle comunità, contribuendo a rendere o mantenere vitali contesti che rischierebbero diversamente di degenerare nell’appiattimento culturale e sociale".



Il calendario del filone “classico” de “Il tempo ritrovato” è in fase di definzione. Confermati gli appuntamenti del martedì pomeriggio, a partire da novembre.