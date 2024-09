Ieri in Confindustria Cuneo il fondatore della Nutkao ha presentato il suo "Anna e il cioccolato"

Fondatore della Nutkao Spa, azienda di Canove di Govone che produce creme spalmabili alla nocciola e altri prodotti, ha infatti scritto un libro, "Anna e il cioccolato".

Dopo l’introduzione di Mariano Costamagna, presidente di Confindustria Cuneo, Giuseppe Braida ha ripercorso le tappe principali della sua vita in dialogo con Giuliana Ciri, direttore generale di Confindustria Cuneo. Un viaggio tra le sfide della vita di un uomo nato in Alta Langa verso la costruzione, da zero, di una realtà imprenditoriale, rivelatasi vincente. Un grande esempio della passione del fare impresa.