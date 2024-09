A Saluzzo una domenica di sport e shopping con la doppia iniziativa [FOTO]

E' in corso con vivacità a Saluzzo da stamattina e proseguirà fino a sera la doppia iniziativa di “Negozi in strada” e “Sport in piazza”, per la prima volta insieme in questa domenica di metà settembre.



Iniziativa dell'Associazione commercianti, Comune e Centro Commerciale Naturale che vede negozi aperti per l'intera giornata bancarelle con articoli scontati e associazioni sportive che presentano le loro attività da scegliere per l'inizio dell'anno scolastico e per mantenersi in forma.



Oltre 100 attività commerciali hanno aderito all’iniziativa e una ventina le associazioni sportive e atleti che stanno facendo scoprire gli sport che caratterizzeranno un intero anno scolastico e danno la possibilità ad un pubblico di neo-atleti di conoscere e scegliere la nuova passione sportiva da praticare.

Numerosi i bambini partecipanti all'iniziativa di “Sport in piazza” che sperimentano nuove discipline sotto gli occhi del pubblico.