Connessioni Festival, piu’ di 1300 persone al concerto di “IL TRE” ieri sera a Cuneo

Piu’ di milletrecento persone al concerto di “IL TRE” di ieri sera a Cuneo!!!

Per la prima volta a Cuneo per il Connessioni Festival organizzato ed ideato dall’Associazione Culturale ALL4U! Una folla di giovani e meno giovani, in coda fin dalle prime ore del mattino, ha ballato per quasi due ore al NUOVO di Cuneo, che ha ospitato l’evento musicale! Il Tre, pseudonimo di Guido Luigi Senia, oltre a numerosi premi per il suo valore musical-letterario, ha ottenuto 4 dischi di platino con i brani, Cracovia, Pt. 3 con oltre 70 000 unità vendute, Te lo prometto e con l’album Ali - Ultima notte. Nel 2023 ha pubblicato il suo secondo disco, intitolato Invisibili. Quest’anno ha partecipato al Festival di Sanremo col brano “Fragili” grazie al quale ottiene la dodicesima posizione nella classifica finale. Scritto da lui stesso, “Fragili” è un brano dedicato alle “fragilità di ognuno di noi” e come negli altri suoi pezzi racconta il coraggio della paura, gli amici di sempre, il credere nei propri sogni e la forza della famiglia che l’ha salvato anche dai momenti bui. Il brano è inserito nella nuova versione dell’album INVISIBILI che ha debuttato al n.1 della classifica ufficiale FIMI /GFK .

Sold out anche la mattinata al Cinema Monviso di Cuneo dove la giornalista Zaira Mureddu ha moderato un partecipato talk con il Professor Antonino Tamburello e la Dott.ssa Antonia Bassignana membra dell’Associazione La Voce di Elisa ODV. Accolto dall’Assessore alla Cultura di Cuneo, Cristina Clerico, ha affrontato tanti i temi che hanno animato il pubblico, il professore, psicologo e psichiatra, grande e abile comunicatore con la sua semplicità e dolcezza ha incantato tutti i partecipanti affrontando i delicati temi dello stress, attacchi di panico e anche delle relazioni umane. Importanti i passaggi sull’importanza dell’amore, tema sul quale ha anche scritto il suo ultimo libro “L’amore nasce eterno” edito Mondadori.

A conclusione dell’incontro, prima del firma copie, il Professore ha ricevuto il “Premio Connessioni Festival 2024” consegnatogli da Mauro Bernardi, consigliere della Fondazione CRC.

Molto partecipati anche gli altri appuntamenti della giornata di sabato pomeriggio presso l’Open Baladin di Cuneo (sempre in collaborazione con l’Associazione La Voce di Elisa ODV): il workshop “Genitori in ascolto” a cura della Psicologa Dott.ssa Roberta Pellegrino che ha dato consigli e indicazioni ai genitori sul come affrontare e riconoscere l’ansia nei figli adolescenti e la presentazione del libro “Noi voci invisibili” edito Le Chateau di Elisa Schininà a cura della Dott.ssa Bassignana Antonia coadiuvata da Fabrizio Biolè.

Il festival quest’oggi prosegue con una “tavola rotonda” alle ore 17:00 presso l’Open Baladin di Cuneo dove interverranno Niccolò Califano (finalista dell’ultima edizione di Masterchef) gli chef Pasquale Laera, Maurizio Morganti, Juri Chiotti, Fabio Ingallinera e l’imprenditore Federico Dutto fondatore di Lim Chocolate; moderatrice dell’incontro Giulia Salis (giornalista di Linkiesta Gastronomica). In conclusione, sempre all’Open Baladin, gli chef che partecipano alla tavola rotonda, prepareranno una “cena stellata” a 8 mani, già sold out, a base di cioccolato dell’Azienda Lim Chocolate. La kermesse “Connessioni Festival” vanta Importanti collaborazioni per la realizzazione dell’evento tra le quali il centro culturale “NUoVO” e la Consulta Giovani di Cuneo che hanno contribuito a migliorare i contenuti e gli aspetti tecnici e logistici del festival. L’evento è realizzato grazie anche al contributo della Fondazione CRC e del Comune di Cuneo ed è patrocinato dalla Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e Comune di Cuneo. Per info www.connessionifestival.it