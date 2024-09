Mondovì, dieci anni di Evolution Gym

Sabato pomeriggio presso i locali della Evolution Gym di Mondovì di via Asti, insieme a centinaia di atleti, alle loro famiglie ed amici e con la graditissima presenza dell’assessore allo Sport Alessandro Terreno e del Consigliere comunale Davide Blengini si è tenuta la festa per i primi dieci anni della società sportiva monregalese.

Una bella festa a corollario di dieci anni molto impegnativi, dalla prima fondazione sulla scia della storica asd FU SHINDO RYU, di successi, di grande impegno e sacrifici.

La ssd Evolution gym prosegue, appunto come evoluzione, della storica asd monregalese che a sua volta proseguiva una storia ultradecennale nella nostra città iniziata addirittura nella prima metà degli anni settanta come palestra di Jiu Jitsu tradizionale.

Il Jiu Jitsu, infatti, giunge a Mondovì nei primi anni Settanta quando Aldo Rolfi, avuti contatti con alcuni gruppi liguri praticanti Jiu Jitsu Metodo Bianchi, apre la prima palestra di Jiu Jitsu dapprima al Borgato, poi in Via Cuneo: il DOJO NISHIZAWA.

Successivamente si sono succeduti numerosi Maestri alla guida del Dojo che nel frattempo si trasferisce nei locali di Corso Europa, dove vi rimarrà per due decenni: da Ferdinando Faccelli e Giuseppe Oderda a Giuseppe Diano e Dario Cavarero.

A partire dai primi anni 1990, con già alle spalle oltre dieci anni di pratica e benché giovanissimi, iniziano la loro esperienza in qualità di Istruttori Massimiliano Rebaudengo e Luca Belvolto, incominciando fin da subito ad occuparsi di didattica per bambini con l’introduzione di nuove metodologie di insegnamento. Sempre in questa fase, inoltre, si intensificano i contatti con la World Ju.Jitsu Federation e si inizia a praticare un Jiu Jitsu più moderno e variegato, fino a quando, insieme a Mauro Gentileschi, Roberto Castiglia e Stefano Veglia, nel 1994 fondano la palestra TAKENOUCHI RYU.

Da ricordare, in questi anni, Valter Giaccone, prezioso istruttore oltre che amico che, nel settembre 1998 a soli 25 anni se ne è andato prematuramente, giunto ormai alle soglie della Cintura Nera dopo aver anch’egli contribuito in qualità di Istruttore alla formazione di tanti giovani atleti monregalesi.

Nel 1999 infine la palestra compie un ulteriore salto di qualità assumendo il nome di associazione sportiva dilettantistica FU SHINDO RYU, guidata tecnicamente da Massimiliano Rebaudengo e Luca Belvolto coadiuvati da Antonio Villani, Luciano Manassero e Francesca Turco, finalmente Maestri riconosciuti da Federazioni Mondiali.

Nei decenni di vita la palestra ha visto il passaggio di migliaia di atleti, ma soprattutto si è assistito ad una grandissima evoluzione del Jiu Jitsu insegnato e del modo di impartirlo: motivo del vero grande successo della palestra.

La storia del Jiu Jitsu monregalese continua sino al 2014 quando la Scuola FU SHINDO RYU evolve in società sportiva dilettantistica EVOLUTION GYM divenendo un centro fitness complesso con sede in Via Asti, 14 dove al tradizionale Jiu Jitsu, si affiancano disponendo finalmente di spazi molto più ampi ed adatti, altre discipline quali il Brazilian Jiu Jitsu, il Krav Maga, la Kick4 Fit, la danza moderna, l’Hip Hop, lo yoga ed l’universo del Functional Training, tutte discipline insegnate da istruttore tecnici qualificati al fine di garantire sempre alta qualità ai propri soci, nella piena tradizione.

Al momento attuale, la ssd EVOLUTION GYM è composta da tre soci Elisa Cervone, attuale presidente, Massimiliano Rebaudengo e Francesco Bono ( Responsabile tecnico ) e un grande numero di istruttori importantissimi per la continuità della palestra stessa.

Grazie a queste caratteristiche, al grande impegno ed alla serietà dei Maestri e degli Istruttori, certamente per molti anni ancora la EVOLUTION GYM si augura di poter continuare ad essere un centro di riferimento per lo sport, le arti marziali e per il fitness a Mondovì.