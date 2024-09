Mondovì: nuove audioguide accessibili per tutti con altri due pannelli tattili

Grazie al finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo saliranno presto a quattro i pannelli tattili multimediali realizzati dall'associazione APRI-odv sul territorio della Città di Mondovì. Siamo, in tal senso, già in grado di divulgare le due nuove video-audioguide dedicate rispettivamente alla Funicolare di Mondovì e all'ex-Teatro sociale. I primi due pannelli, già consegnati da oltre un anno all'amministrazione comunale, sono invece dedicati alla Torre Civica e al Museo della Stampa. Ricordiamo che le guide, oltre ad essere gratuitamente ascoltabili dal web, potranno essere attivate, tramite un QR-code in rillievo posizionato sul pannello medesimo.

Per visionare dunque i documenti cliccare quì sotto:

LA FUNICOLARE DI MONDOVÌ: www.youtube.com/watch

L'EX-TEATRO SOCIALE: www.youtube.com/watch

I pannelli tattili multimediali, che verranno prossimamente installati a cura dell'amministrazione comunale, risultano appositamente studiati per una piena inclusività, tanto per i disabili visivi, quanto per i visitatori normodotati. Presentano infatti, oltre all'audioguida di approfondimento, un testo a caratteri ingranditi, un testo in alfabeto Braille ed una raffigurazione in rillievo del sito descritto. "Attualmente siamo giunti a ben 115 pannelli di questo tipo, installati in cinquanta comuni piemontesi" - dichiara Marco Bongi, fondatore di APRI-odv e responsabile del progetto - "Il nostro scopo è quello di diffondere la cultura dell'accessibilità e dell'inclusione anche al di fuori dei grandi circuiti turistici. Abbiamo messo a punto, a tal fine, uno standard comunicativo che sta risquotendo un notevole successo". Per ulteriori informazioni tel. 377 - 70.44.366