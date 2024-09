Luigi Barbero: “Ho visto nascere BRA’S. Oggi è grande”

Luigi Barbero Direttore Generale di Confcommercio Ascom Bra aveva alzato il sipario sull’edizione 2022 di BRA’S.

In questi giorni è impegnato negli ultimi preparativi per l’edizione 2024, che avrà un’anteprima giovedì 19 settembre e verrà inaugurata ufficialmente venerdì 20 e si svilupperà nei tre giorni seguenti.

Disponibile e dinamico come sempre, lo abbiamo sentito per conoscere meglio un evento molto importante per la città di Bra e per il suo territorio, manifestazione ormai consolidata e in alternanza biennale con Cheese.

Direttore Barbero, quanti BRA’S ha già vissuto dall’interno della macchina organizzatrice?

È la mia quarta esperienza, praticamente l’ho visto nascere.

Che cosa è cambiato nel tempo?

Fin dagli inizi BRA’S è stato un lavoro collettivo a cui hanno partecipato in sinergia tanti soggetti. Dalla prima ora si è immaginato volutamente un progetto di alta valorizzazione dell’eno-gastronomia del nostro territorio, proprio perché il territorio stesso si presta, avendo tante eccellenze di straordinario valore. C’è molta collaborazione e rispetto fra tutti i partecipanti, BRA’S riesce a mettere insieme gli “stellati” e le trattorie, perché ciascuno offre un risalto particolare e interessante e questo aspetto viene apprezzato dal pubblico.

Chi c’è dietro le quinte?

BRA’S Festival, vede la collaborazione fra i Consorzi Salsiccia di Bra, Formaggio Bra DOP, del Pane di Bra e i produttori del Riso di Bra innanzitutto. Poi ci siamo noi dell’ASCOM, il Comune di Bra, la Confartigianato Cuneo, la Coldiretti Cuneo, il Mercato della Terra Condotta Slow Food Bra e abbiamo il sostegno di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Cuneo, Ente Turismo Langhe Monferrato Roero e Fondazione CRC. Insomma, come nelle altre occasioni, sarà la realizzazione di un grande lavoro collettivo.

Che avete già promosso in questi mesi…

Sì, con calorosa accoglienza, abbiamo presentato l’evento a Bra a fine giugno e un mese dopo siamo andati ad Alassio, poiché le regioni Liguria e Valle d’Aosta sono molto presenti nell’ambito della manifestazione, con le loro eccellenze. Il 3 settembre a Torino abbiamo eletto ambasciatore della salsiccia, del formaggio, del pane e del riso di Bra, lo chef “Del Cambio” Matteo Baronetto e a Milano (venerdì 13 settembre, ndr) abbiamo incontrato l’enfant prodige della cucina italiana Davide Boglioli, executive chef del MUDEC di Enrico Bartolini, nominato ambasciatore della Salsiccia di Bra. Sarà lui ad aprire BRA’S con una cena tristellata a un prezzo davvero accessibile, giovedì prossimo.

Salsiccia e formaggi di Bra sono noti ovunque. Pane e riso invece sembrano novità.

Ma le assicuro, non lo sono. I panificatori braidesi sono molto compatti e uniti fra loro e sfornano prodotti di altissima qualità, utilizzando farine particolari: sono bravissimi. Il riso viene coltivato da anni, soprattutto in Regione Falchetto, ed è un ottimo prodotto. Effettivamente le persone devono ancora conoscerlo, ma ne saranno conquistati.

Che tipo di visitatori vi aspettate? Sono cambiati negli anni?

Intanto c’è da sottolineare che gli ospiti arrivano sempre più da lontano e questo è un buon segnale. La valorizzazione dei nostri prodotti attira un pubblico sempre più interessato e curioso di conoscere non solo le loro caratteristiche, ma anche i luoghi da cui provengono e le storie degli stessi produttori. Le persone si aspettano un’esperienza completa e noi gliela offriamo. Tenga presente che a BRA’S ci saranno anche altri prodotti d’eccellenza, dalle Nocciole Piemonte, al Crudo di Cuneo, al Porro di Cervere, al Miele…

Senza contare gli spettacoli, la musica, i convegni…

Infatti. Crediamo di aver creato un contenitore completo e “appetibile”, adatto a qualsiasi palato. I convegni e i laboratori del gusto saranno momenti di grande valore, con relatori e personaggi molto qualificati. Il programma è assai denso, si nota facilmente.

Luigi Barbero è soddisfatto? Preoccupato? Fiducioso?

Sono molto fiducioso, l'impegno di tutto il gruppo di lavoro è stato notevole, ma i primi riscontri sono molto positivi.

Lei ha ricevuto in estate a Ceriale il premio “Piatto d’Autore”: se l’aspettava?

Non me lo aspettavo, è stata una piacevole sorpresa, un riconoscimento che ho molto apprezzato e che condivido con tutto lo staff dell'Ascom di Bra, del Comune e di tutti gli altri organizzatori con i quali la collaborazione è ormai collaudata e proficua.

Non resta che augurare … buon BRA’S a tutti!