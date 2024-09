Valdieri, recuperati 3 alpinisti in difficoltà nei pressi della punta Moriuniera nel vallone della Vagliotta

Nella giornata di ieri, sabato 14 settembre, i tecnici del Soccorso Alpino della squadra di Cuneo supportati dai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del comando provinciale di Cuneo sono intervenuti per recuperare un gruppo di 3 escursionisti cuneesi che durante la discesa nei pressi della punta Moriuniera sulla sinistra orografica del vallone della Vagliotta nel Comune di Valdieri hanno accusato delle difficoltà in un tatto molto impervio.



L'allarme è stato lanciato dagli stessi alpinisti in difficoltà intorno alle ore 15, quando hanno chiesto aiuto al numero Unico di Emergenza che ha allertato la centrale di Soccorso Alpino. Immediatamente è stata attivata la squadra dei tecnici cuneese che è intervenuta in tempi rapidissimi e una volta individuati i tre sono stati riaccompagnati a valle.

Per eseguire le operazioni in sicurezza si è reso necessario l'allestimento di corde fisse e la messa in sicurezza di alcuni tratti del percorso.



Gli escursionisti illesi sono stati riaccompagnati al parcheggio e le operazioni si sono concluse intorno alle 17.