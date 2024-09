A Garessio un evento a sostegno dell'Auser Valle Tanaro con il concerto delle Madamé

Garantire servizi di assistenza a tutta la valle. Questo l'obiettivo dell'Auser Valle Tanaro che, lo scorso maggio, ha presentato i componenti del nuovo direttivo.

Diverse le attività che l'associazione ha messo in campo, tra gli ultimi l'attivazione di una convenzione con il Comune di Briga Alta che prevede accompagnamenti presso il Comune di Ormea per il disbrigo di servizi alla persona.

"Gli unici nostri proventi per affrontare i costi delle attività sopra descritte e future sono quelli derivanti dal 5 per mille, dalle donazioni e dal tesseramento dei soci. - spiega Natale Roberi, presidente dell'associazione attiva dal 2006 - Quest'anno è stato implementato il numero dei volontari, che sono passati da tre a trenta ed estendendo l’area di intervento su tutti i Comuni dell’Alta Val Tanaro, da Briga Alta a Ceva".

"I servizi attualmente forniti - aggiungono dall'associazione - sono rivolti principalmente ad anziani in condizioni di necessità e sono completamente gratuiti: accompagnamento in centri di cura con vetture private di proprietà dei volontari per visite mediche; consegna pasti a domicilio; spesa alimentare e farmaceutica consegnata presso l’abitazione e contrasto alla solitudine in strutture residenziali e domiciliari. I nostri prossimi obiettivi sono l’acquisto di una vettura adibita al trasporto e reperire le risorse per sostenere le spese dei viaggi".