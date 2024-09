Ceva, il fungo d'oro alla memoria di Pietro Contegiacomo. Il grazie della famiglia: "Segno d'amore per la città"

Ringrazio a nome mio e di tutta la famiglia e ricambio il riconoscimento a un’amministrazione capace di andare oltre il colore politico e cogliere le buone idee per il bene comune.

"Desidero ringraziare l’amministrazione di Ceva per il riconoscimento ricevuto in memoria di mio marito Pietro.

Ci fa piacere pensare che il Fungo d’oro a Pietro Contegiacomo sia una celebrazione della creatività, della libertà di pensiero e dell’amore per la città e per tutti quelli che la abitano. Siamo esseri umani con molto in comune nonostante le apparenze".