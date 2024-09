Chiara Cattani è il nuovo direttore musicale dell'Academia Montis Regalis

È stata presentata, lo scorso giovedì 12 settembre, presso il Circolo dei lettori di Torino, il nuovo direttore musicale dell'Academia Montis Regalis; si tratta di Chiara Cattani, cembalista e direttrice giovane e in rapida ascesa, che alcuni anni fa ha partecipato alle masterclass annuali di Alta Formazione Barocca e Classica dell’Academia Montis Regalis.

Nei suoi quasi 40 anni di attività la scuola ha potuto contare, accanto a numerosi direttori ospiti italiani e stranieri di altissimo profilo, su tre direttori principali di vaglia come Luigi Mangiocavallo, Alessandro De Marchi ed Enrico Onofri, che hanno firmato alcune delle pagine più belle dell’orchestra monregalese.

Dopo il quadriennio di Enrico Onofri, il direttore artistico e gestionale Maurizio Fornero ha scelto di puntare su Chiara Cattani. Si tratta quasi di un ritorno a casa, in un ambiente che – come lei stessa ha detto – conosce molto bene, dove ci si occupa da tempo con passione del repertorio meno noto fiorito tra il XVII e il XVIII secolo, eseguito con strumenti originali e il pieno rispetto della prassi esecutiva dell’epoca.

Per l’Academia Montis Regalis, Cattani seguirà da vicino lo sviluppo dell’orchestra giovanile, un’eccellenza italiana che nel corso della sua storia ha visto passare quasi 500 musicisti e musiciste, che nella maggior parte dei casi possono oggi contare su una carriera molto luminosa. In particolare, presiederà le audizioni per la formazione dell’orchestra che sarà protagonista nei prossimi due anni, terrà almeno due cicli di Alta Formazione Barocca e Classica e dirigerà l’orchestra in diversi concerti sia in Italia sia all’estero legati ai principali ambiti repertoriali della compagine monregalese, tra cui l’affascinante repertorio della cantata da camera e le opere orchestrali note e meno note del Barocco e del Classicismo. Il progetto più ambizioso è senza dubbio l’opera Il Ciro di Alessandro Scarlatti, che Cattani dirigerà nel 2025 in concomitanza con il terzo centenario della scomparsa del grande compositore palermitano e con la quale l’Academia Montis Regalis mira a consolidare il proprio importante ruolo nell’élite del panorama barocco internazionale.

“Salutiamo con estremo piacere la nuova direzione musicale affidata alla dott.ssa Chiara Cattani, musicista di fama internazionale che abbiamo avuto il privilegio di ascoltare proprio pochi giorni fa in seno all’evento “Topoi e motivi, tra matematica e musica” promosso nella nostra città dall’Istituto Grothendieck - il commento del sindaco della Città di Mondovì, Luca Robaldo, e dell’assessora alla Cultura, Francesca Botto. “Il Circolo dei Lettori di Torino si configura senza dubbio come il giusto palcoscenico per ospitare una presentazione di questo livello. L’Academia Montis Regalis, dopotutto, rappresenta un’eccellenza internazionale dal 1992, capace di promuovere la nostra città, il nostro territorio e l’intera Regione Piemonte in giro per il mondo. A Maurizio Fornero, ai musicisti e all’intero staff dell’Academia, allora, la nostra più sincera riconoscenza per l’impegno profuso nel quotidiano; alla neodirettrice Chiara Cattani, invece, un sincero augurio di buon lavoro, nella speranza che la sua permanenza monregalese possa arricchirla umanamente professionalmente”.

A Chiara Cattani sarà affidato anche il progetto di valorizzazione della Cantata italiana, progetto realizzato in collaborazione con il Centro Studi sulla Cantata Italiana (Università di Roma-Tor Vergata) iniziato nel 2023 con le incisioni delle Cantate a Basso solo di Alessandro Stradella e le Cantate per soprano di Johann David Heinichen per la casa discografica CPO. Nel 2025 è prevista l’incisione di un terzo Cd di cantate per soprano dedicato al compositore toscano Marc’Antonio Cesti.

Inoltre l’Academia realizzerà nel prossimo triennio un progetto di esecuzione di musiche di compositori francescani in stretta sinergia con il Centro Studi Antoniani -Istituto di ricerca scientifica della Provincia Italiana di Sant’Antonio di Padova dei Frati Minori Conventuali. Saranno oggetto di studio ed esecuzione importanti pagine musicali inedite di Francesco Antonio Calegari, Francesco Maria Benedetti, Francescantonio Vallotti e Giovanni Battista Martini. Le esecuzioni saranno affidate al nuovo direttore musicale Chiara Cattani che unitamente all’orchestra dell’Academia e a giovani ma promettenti voci soliste contribuiranno a divulgare un patrimonio musicale ancora troppo poco valorizzato.