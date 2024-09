Laboratori da tutto esaurito per il Festival Imaginé a Vernante

Laboratori quasi tutti sold out, un inedito sabato sera tra musica e stelle nella suggestiva cornice della Tourusela, che ha regalato brividi ai partecipanti che hanno sfidato le temperature rigide, tre giorni in cui l'illustrazione e la creatività sono state protagoniste a cielo aperto nel cuore di Vernante. La settima edizione di Imaginé. Piccolo festival della narrazione per figure, promossa dall'associazione noau | officina culturale in collaborazione con il Comune di Vernante da venerdì 13 a domenica 15, va in archivio con un bilancio positivo, tra conferme e novità.

Sempre all'insegna del «piccolo è bello», il festival ancora una volta ha richiamato giovani famiglie con bambini e appassionati di illustrazione, che hanno potuto confrontarsi con gli espositori della mostra mercato di illustrazione e artigianato artistico organizzata in piazza dell'Ala e in via Umberto I in collaborazione con il festival Illustrada e con gli artisti ospiti.

Tra questi ultimi anche l'ospite d'onore Andrea Antinori, che nei due laboratori per bambini del sabato e della domenica e nel talk del sabato pomeriggio ha condiviso la sua arte in modo incondizionato. "Di festival ne ho visti tanti, ma in pochi ho riscontrato una partecipazione così forte non solo del suo pubblico, ma anche della comunità del paese, con una curiosità e un entusiasmo genuini - ha detto Antinori -. Non so se questi giorni vernantini e di quelli del workshop di luglio confluiranno in qualche mio lavoro, ma senza dubbio sono stati molto arricchenti dal punto di vista umano."



Il suo talk del sabato ha dato il via a una serata in cui Maiu e la Piccola Orchestra Cosmica prima e l'associazione Sideralis aps poi hanno condotto il pubblico in un viaggio musicale e stellare, una novità che, dopo l'ottimo esordio a Vernante, potrebbe diventare un vero e proprio format. La settima edizione di Imaginé è stata realizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Vernante, con il contributo di Fondazione CRC e Fondazione CRT, sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura, con il patrocinio della Regione Piemonte, in collaborazione con l'Ente Aree protette Alpi Marittime, la Pro Loco di Vernante, il festival Illustrada, Sideralis aps, Print Club Torino, con la media partnership di Radio Beckwith Evangelica e Le mie strade di Cuneo. Nel prossimo fine settimana Vernante sarà ancora un laboratorio di riflessione, questa volta sul tema dell'ecologia politica: da venerdì 20 a domenica 22 settembre, infatti, oltre sessanta iscritti, provenienti anche da Liguria, Trentino, Toscana e Emilia-Romagna, siederanno nei banchi dell'edizione zero della Scuola di Ecologia Politica in Montagna piemontese, a cura di noau | officina culturale.



Se Imaginé prima di dare appuntamento al 2025 avrà ancora una coda online per decretare la storia vincitrice tra quelle ideate dai partecipanti al gioco a squadre Escape Vernante. Giochi di sguardi, condotto da Francesca Veglio, l'associazione noau | officina culturale è pronta per avviare «Una montagna di storie», il suo nuovo progetto di educazione alla lettura per la prima infanzia (0-6 anni). Forte della sua esperienza maturata nelle biblioteche - e in generale nei luoghi di cultura - dei territori del Sistema Bibliotecario Cuneese, noau | officina culturale potenzierà le attività di lettura in alcune aree interne montane, vale a dire le valli Stura, Grana, Maira, Gesso e Vermenagna. Partner di progetto sono la biblioteca civica di Cuneo, la cooperativa Emmanuele, le Unioni Montane Stura, Grana e Maira, gli istituti comprensivi di Borgo San Dalmazzo, Demonte, Caraglio, Dronero e Robilante e il Comune di Vernante.