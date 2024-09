L'associazione “Il Paese” festeggia la 300ª uscita del periodico roerino con un direttivo rinnovato

Rinnovato nei giorni scorsi il consiglio direttivo dell’Associazione Culturale 'Il Paese' di Magliano Alfieri, che rimarrà in carica fino al 2028.

Contestualmente sono stati eletti presidente Cesare Giudice (riconfermato), vicepresidente Silvia Rivata, segretaria Carla Molino e consiglieri Elio Allerino, delegato anche a rappresentare l’associazione nell’Osservatorio del paesaggio di Langhe-Roero, Carla Bonino, Franco Marello, Carla Molino e gli stessi Cesare Giudice e Silvia Rivata. Il collegio dei probiviri è formato da Mauro Aimassi, Sandro Dezoilt e Luciano Ruella.

Il presidente Cesare Giudice avrà la responsabilità del coordinamento organizzativo e redazionale del bimestrale 'Il Paese' e dello spazio delle pagine intercomunali di Magliano Alfieri, in collaborazione con il Direttivo.

La pubblicazione, nata nel febbraio del 1976, festeggerà con la prossima uscita il numero 300, che avrà un logo speciale, realizzato dal creativo maglianese Gianfranco Veglio.

Riferimento importante per i comuni di Magliano Alfieri, Castagnito, Castellinaldo, Guarene, Vezza d’Alba, Priocca e Govone, “Il Paese” viene stampato in 1900 copie, con aggiornamenti e approfondimenti sui fatti principali accaduti e non solo: sfogliandolo si trovano pagine di attualità e cultura interessanti e molto curate, grazie alla collaborazione di tanti volontari.

I ringraziamenti del presidente Cesare Giudice, in occasione del 300esimo numero sono per tutti coloro che hanno accompagnato, sostenuto e collaborato in questo lungo viaggio.

“Inoltre è doveroso ricordare – ha aggiunto il presidente ed ex sindaco di Magliano Alfieri – che 'Il Paese' continua a vivere da 48 anni non solo per il lavoro volontario del direttivo e dei redattori, ma anche grazie a molti compaesani dei 7 comuni ove è diffuso, che collaborano volontaristicamente in varie forme (collettori di notizie e foto, raccoglitori delle quote di adesione, stampatori ed etichettatori degli indirizzi postali ecc…) e che ringraziamo infinitamente”.

[Una prima pagina del 1979]