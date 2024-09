Sport, musica dal vivo, presentazioni di libri: i tanti eventi di fine estate di Banca di Cherasco

Gli ultimi giorni dell’estate sono stati ricchi di iniziative promosse da Banca di Cherasco in tre centri della provincia di Cuneo: sia eventi riservati ai Soci, sia manifestazioni di associazioni e istituzioni da sempre accompagnate dall’Istituto di Credito Cooperativo.

L’altro giorno si è conclusa la seconda edizione del festival letterario “Libri a Castello”, nella storica dimora dei Savoia a Racconigi: anche l’edizione 2024 è stata premiata da tanto pubblico (in totale oltre 2 mila presenze) per seguire le presentazioni del pianista palestinese-siriano Aeham Ahmad, del critico d’arte Vittorio Sgarbi, del formatore-illusionista Walter Rolfo e ancora del comico e musicista Rocco Tanica.

Sabato pomeriggio poi, all’interno delle celebrazioni dei 120 anni dalla nascita dell’Us Cheraschese, si è svolta la nona edizione del triangolare di calcio “Torneo Banca di Cherasco”, quest’anno con le squadre under 12 e under 9 di Cheraschese, Roretese e Ac Bra, le tre principali associazioni sportive sponsorizzate dall’Istituto di Credito Cooperativo. Le competizioni sono state vinte dall’Ac Bra per l’annata sportiva 2012 e dalla Roretese per i ragazzi nati nel 2015. Oltre 120 i giovani atleti impegnati nelle partite (due tempi da 20 minuti l’uno) in una bella cornice di pubblico negli impianti in centro al paese. Sempre sabato sera c’è stata anche la consegna di un riconoscimento alla Banca per il sostegno alla società sportiva di questi anni: è stato ritirato dalla Vice Presidente Gaia Taricco.

Infine ieri pomeriggio, domenica 15 settembre, c’è stato un doppio evento: allo stadio di Cherasco l’incontro benefico tra la Nazionale Artisti TV e la Cheraschese “All Stars” (in campo c’era anche il Vice Direttore di Banca di Cherasco Danilo Rivoira), con l’incasso interamente devoluto all’associazione cheraschese Il Sorriso, che si occupa di inclusione dei disabili. Mentre a Sanfrè, nell’incantevole cornice di Villa Rambaudi, si è svolto un concerto serale che ha unito pop e classica, riservato a 200 Soci della Banca, condotto da Claudio Calorio di Telecupole e con l’esposizione dei quadri degli artisti Ivano Chiavarino e Riccardo Testa. La scaletta spaziava da Verdi a Mozart, passando da Puccini e Tchaikovsky, ma anche celebri pezzi più moderi come “La vie en rose”, “New York New York”, “Imagine”. A esibirsi la soprano Romina Gianoglio e la giovanissima e talentuosa Serena Orlandi, insieme al quartetto di fiati “Stranger Winds” che ha suonato con eclettismo e virtuosismo dal pop moderno alle arie d’opera più note.

Il commento del Presidente di Banca di Cherasco Giovanni Claudio Olivero: “Il sostegno allo sport giovanile nell’ottica dell’inclusione e della socialità è importante quanto il contributo alle iniziative culturali del territorio: sono fondamentali per la nostra attività di Banca di Credito Cooperativo. Anche nella nostra Carta dei Valori ribadiamo la centralità della persona e delle relazioni, oltre al fatto che le Bcc non generano utili, ma utilità e vantaggi che creano valore sociale e permetto lo sviluppo della comunità”.