Una bella giornata di sole ha accompagnato la manifestazione “Sport&Shops” a Moretta

Sabato pomeriggio il centro di Moretta si è trasformato in stadio e palazzetto dello sport per ospitare le attività dell’edizione 2024 di “Sport&Shops”, la manifestazione, organizzata dal Comune di Moretta e dall’associazione commercianti con la collaborazione delle associazioni sportive locali, che offre a tutti i bambini e i ragazzi l’opportunità di scoprire l’offerta sportiva di Moretta e del territorio, e alle famiglie un sabato pomeriggio all’insegna dello shopping in centro paese.

"Siamo davvero soddisfatti di come è andata la giornata – dichiara Michele Alesso, consigliere comunale con delega alle attività sportive -. Sabato c’è stato un gran via vai di ragazzi allegri e sorridenti che hanno partecipato all’iniziativa, cimentandosi negli esercizi proposti dalle associazioni nelle diverse discipline: calcio, tennis, padel, atletica leggera, judo, volley, pesca sportiva, danza, basket. Per l’intero pomeriggio piazza Umberto I e le zone circostanti sono state contraddistinte da una bella atmosfera di festa e partecipazione".