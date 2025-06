Castelmagno: consegnato il premio “Alfiere del Ricordo” al Sindaco Alberto Bianco

Nei giorni scorsi il Comitato 10 Febbraio rappresentato in quell’occasione dal Presidente Denis Scotti e dai dirigenti Sagjonevo Kulari, Katia Manassero e Maurizio Occelli, ha consegnato nelle mani del Sindaco di Castelmagno Alberto Bianco il premio “Alfiere del Ricordo”.

Il Comitato 10 Febbraio desidera esprimere il più sentito ringraziamento al Sindaco di Castelmagno per la recente installazione di una panchina dedicata a Norma Cossetto, motivo per il quale viene consegnato il premio.

Questo gesto significativo, che onora la memoria e i valori che il nostro Comitato promuove, testimonia la sensibilità e l'attenzione dell'Amministrazione Comunale verso temi di fondamentale importanza civile e storica.

Per questo motivo, in segno di profonda gratitudine e riconoscimento per il suo impegno, il Comitato 10 Febbraio - Provincia di Cuneo con grande piacere ha conferito il premio "Alfiere del Ricordo".

Siamo certi che questa iniziativa rappresenti un esempio virtuoso e un monito per le future generazioni, rafforzando il legame della comunità con la propria storia e i suoi valori.

“Ringraziamo il Sindaco Bianco per il gesto importante avvenuto in un comune come Castelmagno, dando così il segnale che eventi come la tragedia delle foibe, trascendono dal mero legame territoriale e diventano in questo modo patrimonio di tutti - Afferma Denis Scotti- Vogliamo altresì ringraziare la Giunta formata la Donadio e Lai anche loro presenti e diversi consiglieri di maggioranza. Noi auspichiamo che possa essere il primo passo verso una sensibilità diffusa in tutta la valle Grana. Ricordiamo che Cervasca ormai da anni ha un luogo dedicato ai Martiri delle foibe e l’Amministrazione è attiva da tempo nell’organizzare convegni e momenti di riflessione dedicati a questo evento. Il nostro obiettivo ora è quello di interessare anche le altre amministrazioni”