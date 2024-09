L’organista Christian Von Blohon e la violoncellista Milena Punzi chiudono “Organi Vespera 2024”

La nona edizione di “Organi Vespera 2024” si concluderà giovedì 19 settembre - alle 21 - nella chiesa del Sacro Cuore corso Nizza a Cuneo.

Protagonisti del concerto l’organista Christian Von Blohon e la violoncellista Milena Punzi.

In programma: Toccata e Fuga in re minore di Bach, Sonata per violoncello e organo in mi minore di Vivaldi, -Choral Nr. 3 di César Franck; Cantilena per violoncello e organo di Josef Rheinberger, Kol Nidrei op. 47 per violoncello e organo di Max Bruch per concludere con Sinfonia V: Adagio-Toccata di Charles-Marie Widor.

Christian von Blohn, si è diplomato presso l'Università Statale di Musica di Saarbrücken (direzione di coro e d'orchestra con Volker Hempfling e Dieter Loskant) , specializzandosi in organo dal 1987 in poi. Ha studiato inoltre pianoforte con Kurt Schmitt e musica da camera con Walter Blankenheim e Jean Micault, nonché clavicembalo con Martin Galling. Ha poi continuato la sua formazione artistica in Svizzera presso il Conservatorio di Losanna nella masterclass di André Luy, dove gli è stato assegnato il Premier Prix de Virtuosité nel 1991. Successivamente ha proseguito gli studi con Daniel Chorzempa presso l'Accademia di musica di Basilea e al Mozarteum di Salisburgo, nonché con Peter Hurford e Julian Smith presso la “Royal School of Church Music” in Gran Bretagna. Con il Collegium Vocale Blieskastel, da lui fondato, esegue da 25 anni musica sacra in un'ampia varietà di stili. Inoltre, dopo aver insegnato alle università di Karlsruhe, Trossingen e Mannheim, ha ricoperto per diversi anni un incarico di insegnamento presso l'Università di Musica della Saar. Un'intensa attività concertistica lo porta in tutta Europa, oltre a numerose registrazioni discografiche, radiofoniche e televisive.

Milena Punzi Anfossi si è formata artisticamente con I Maestri Dario Destefano, Andrea Scacchi e Roberto Trainini. Con la borsa di studio del progetto Erasmus ha studiato al Conservatorio di Oviedo (Spagna) con il Maestro Viguen Sarkissov, partecipando a vari concerti con gruppi da camera a Gijon, Santander e alla Casa Reale di Madrid. Dedicatasi all’attività concertistica sin da giovanissima, suona in diverse formazioni da camera con nomi di rilievo internazionale quali Gianmaria Bonino, Michel Lethieck, DarkoBrlek, Sasa Dejanovic, Roberto Ranfaldi, Stefano Vagnarelli, in stagioni musicali e festivals internazionali, tra cui il festival di Lubiana, il festival di Prades, Nancyphonies ed inoltre in Spagna, Belgio, Slovenia, Cina e Corea del Sud. Ha collaborato con formazioni cameristiche e orchestre sinfoniche con nomi importanti quali Ennio Morricone e il regista Nanni Moretti. Recentemente ha intrapreso un nuovo indirizzo professionale suonando in formazioni da camera con strumenti storici. Nel contempo si è avvicinata alla musica sperimentale elettronica, suonando con Nicolas Jaar in alcuni dei festival più importanti: Rewire festival all'Aia, ClubToClub di Torino, Dark Mofo in Tasmania: sta attualmente completando i suoi studi di Composizione Musica Elettronica al Conservatorio di Bologna.