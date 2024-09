Cancellazione ipoteca online: come si effettua e come verificarla

Quando si ha un’ipoteca sull’immobile se si vuole vendere oppure se si desidera effettuare una specifica attività di compravendita, bisogna prima procedere alla cancellazione.

Dopo aver fatto la procedura di cancellazione è possibile anche fare una consultazione visura ipotecaria online, per controllare che questa sia avvenuta in modo corretto.

Vediamo però nel dettaglio in questa come si effettua e come si verifica.

Cosa significa cancellare un'ipoteca?

Un'ipoteca è una garanzia reale che viene iscritta su un immobile per assicurare al creditore (spesso una banca o un istituto di credito) il pagamento di un debito. Quando il debito viene completamente estinto, è possibile richiedere la

La cancellazione implica la rimozione del vincolo che grava sull'immobile, rendendolo "libero" da qualsiasi legame legale con il credito originario.

Esistono diversi tipi di ipoteche che richiedono procedure specifiche per la cancellazione. Le principali sono:

Ipoteca volontaria : accordata tra le parti attraverso un contratto o una dichiarazione unilaterale del concedente, generalmente legata a un mutuo o finanziamento.

: accordata tra le parti attraverso un contratto o una dichiarazione unilaterale del concedente, generalmente legata a un mutuo o finanziamento. Ipoteca giudiziale : iscritta a seguito di una decisione giudiziaria, come una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo.

: iscritta a seguito di una decisione giudiziaria, come una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo. Ipoteca legale: stabilita per legge in alcuni casi specifici, come garanzia per il pagamento del prezzo di vendita di un immobile.

Cancellazione dell'ipoteca volontaria

L'è la forma più comune, solitamente legata a un mutuo ipotecario per l'acquisto di una casa. Una volta che il mutuo è stato interamente rimborsato, la banca ha l'obbligo di avviare la cancellazione dell'ipoteca.

Grazie alla cancellazione semplificata, questa procedura può essere eseguita in modo automatico senza la necessità di un intervento notarile.

La cancellazione semplificata prevede che la banca o l'istituto di credito invii telematicamente una comunicazione di estinzione del debito all'Agenzia del Territorio, che provvederà alla cancellazione dell'ipoteca dal registro immobiliare.

Questo procedimento riguarda principalmente mutui e finanziamenti concessi da istituti di credito e non richiede ulteriori passaggi da parte del debitore, a meno che non ci siano complicazioni.

Cancellazione dell'ipoteca giudiziale

Nel caso di un', il processo è leggermente più complesso. Questa tipologia di ipoteca viene iscritta a seguito di un provvedimento giudiziario, come una sentenza o un decreto ingiuntivo.

La cancellazione può essere richiesta tramite un'ordinanza del giudice o con un atto notarile, che deve essere firmato sia dal creditore che dal notaio, e poi trasmesso all'Agenzia del Territorio.

La cancellazione semplificata non si applica in questo caso, e il debitore dovrà assicurarsi che il giudice o il notaio invii il provvedimento all'ufficio competente per procedere alla rimozione dell'ipoteca.

Cancellazione dell'ipoteca legale

L'è una forma di tutela per chi vende un immobile. Essa si applica automaticamente a carico dell'acquirente per garantire il pagamento del prezzo di vendita o di eventuali conguagli tra coeredi, soci o condividenti.

Anche in questo caso, una volta saldato il debito, l'acquirente può richiedere la cancellazione dell'ipoteca tramite un atto notarile. In situazioni di contenzioso, sarà invece il giudice a ordinare la cancellazione, una volta concluso il processo.

Il provvedimento giudiziale o l'atto notarile dovrà poi essere trasmesso all'Agenzia, che annoterà la cancellazione a margine dell'ipoteca registrata.

Come effettuare la cancellazione dell'ipoteca online

Per semplificare il processo di cancellazione, l'Agenzia delle Entrate ha implementato una procedura telematica che consente di richiedere e completare la cancellazione di un'ipoteca online.

Il servizio è accessibile attraverso il portale Sister dell'Agenzia, utilizzato dai notai e dai professionisti abilitati per la gestione delle pratiche immobiliari.

Ecco i principali passaggi per la cancellazione dell'ipoteca online:

Comunicazione del creditore: in caso di cancellazione semplificata, il creditore (ad esempio la banca) invia una comunicazione telematica di estinzione del debito all'Agenzia delle Entrate. Verifica della comunicazione: una volta inviata la comunicazione, l'Agenzia provvede a esaminare i dati forniti e, in caso di esito positivo, rimuove l'ipoteca dai registri immobiliari. Deposito dell'atto notarile o del provvedimento giudiziale: nel caso di cancellazioni non semplificate (ipoteche giudiziali o legali), l'atto notarile o il provvedimento del giudice deve essere trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate tramite la piattaforma Sister.

Come verificare la cancellazione dell'ipoteca

Una volta avviata la procedura di cancellazione, è possibile verificare lo stato della pratica utilizzando ilmesso a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

Il servizio è gratuito e può essere consultato in due modi:

Online , accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite il portale Sister.

, accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate o tramite il portale Sister. Presso gli sportelli dei Servizi di Pubblicità Immobiliare degli Uffici Provinciali – Territorio, presentando un apposito modello di richiesta.

Per accedere alle informazioni, è necessario fornire il codice fiscale del debitore e i dati dell'immobile. In base allo stato della richiesta, si possono ottenere diversi esiti:

Ipoteca cancellata : la procedura di cancellazione è stata completata con successo.

: la procedura di cancellazione è stata completata con successo. In fase istruttoria : l'ufficio sta lavorando sulla richiesta.

: l'ufficio sta lavorando sulla richiesta. Richiesta non ricevibile : la comunicazione non è stata accettata a causa di dati mancanti o errati.

: la comunicazione non è stata accettata a causa di dati mancanti o errati. Richiesta non eseguibile: la cancellazione non può essere eseguita per motivi giuridici.

La cancellazione dell'ipoteca è il passaggio necessario per rendere un immobile completamente libero da vincoli, sia per fini personali che per la vendita.

Grazie alla procedura online, il processo è diventato più rapido e semplice, ma è fondamentale seguire attentamente le istruzioni e verificare lo stato della cancellazione per evitare problematiche future.