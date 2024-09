“Musica e Televisione” con Enrico Beruschi tra note e ricordi a Costigliole Saluzzo

Sabato 21 settembre, alle 21, la Sala Polivalente di Costigliole Saluzzo, in via Busca 5 (adiacente al centro sportivo Terzo Tempo), ospiterà un evento che unisce musica e televisione, nell’ambito della 45ª Stagione di Antidogma Musica.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comune di Costigliole Saluzzo.

La serata, intitolata "Musica e Televisione", propone un concerto arricchito da proiezioni, in cui il celebre comico, cabarettista e attore Enrico Beruschi sarà la voce narrante.

Ad accompagnarlo, al pianoforte, il maestro Luigi Giachino, anche autore delle trascrizioni musicali.

I brani in programma rendono omaggio alle sigle più conosciute e indimenticabili della televisione italiana, dal 1950 a oggi.

Attraverso musica e narrazione, lo spettacolo farà rivivere momenti rappresentativi della televisione, con una selezione di colonne sonore e sigle che spaziano tra generi e decenni.

La serata è una retrospettiva musicale, capace di risvegliare ricordi e nostalgie attraverso le melodie che hanno segnato la storia della televisione italiana.

Un viaggio tra note e immagini, che non mancherà di coinvolgere il pubblico in un'atmosfera ricca di emozioni e memoria storica.

Non sono necessarie le prenotazioni.

Info: stampa.antidogmamusica@gmail.com

https://www.antidogmamusica.org/

Enrico Beruschi, attore comico e cabarettista, ha lasciato il suo ruolo di vice direttore commerciale alla Galbusera nel 1974 per dedicarsi allo spettacolo.

Ha guadagnato popolarità come "Salvatore l'inventore" nel programma Qua la zampa e ha partecipato a numerosi show, tra cui Non stop, La sberla, e Drive In. Nel 1979 si è classificato quinto al Festival di Sanremo con il brano Sarà un fiore. Ha recitato a teatro, spesso in coppia con Margherita Fumero, e nel cinema, partecipando anche a film impegnati come “Un borghese piccolo piccolo”. Ha condotto programmi televisivi, tra cui “Lista d'attesa” e ha recitato in fiction come “Elisa di Rivombrosa”.

Nel 2014 ha interpretato Giuseppe Verdi in uno spettacolo teatrale e dal 2015 è testimonial dei City Angels. Nel 2022 ha pubblicato il brano La Palissia e ha condotto alcune puntate di Striscia la notizia.

Luigi Giachino, diplomato in pianoforte e composizione, ha perfezionato gli studi con Vincenzo Vitale e Giorgio Ferrari. Ha ottenuto una specializzazione in composizione, arrangiamento e direzione d'orchestra. Le sue opere, tra cui lavori cameristici, sinfonici e lirici, sono frequentemente eseguite in concerti e registrazioni. Ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui una borsa di studio SIAE nel 1993 per studiare con Carlo Savina, con il quale ha collaborato in diverse istituzioni. Ha composto musiche di scena e colonne sonore per vari enti, come Rai, TorinoSpettacoli e il Ministero dell'Ambiente. Ha insegnato all'Università di Torino e Genova ed è stato responsabile musicale della televisione universitaria Extracampus. Giachino ha lavorato in numerosi paesi europei e internazionali. Dal 1990 è titolare di cattedra di Composizione al Conservatorio di Genova, di cui è stato eletto Direttore nel maggio 2024 il triennio 2024/2027.

Le sue composizioni sono pubblicate da importanti case editrici e discografiche.