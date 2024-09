L'Associazione Insieme si prepara al traguardo del quarto di secolo dalla sua costituzione

Sabato mattina si è tenuta a Bergolo, in Alta Langa, l’assemblea annuale dell’Associazione Insieme, quest’anno caratterizzata dall’intervento del professor Giovanni Quaglia, che ha ripercorso 25 anni di attività del sodalizio.

Un percorso “fedele” ai principi ispiratori e alle motivazioni che hanno portato nel 2000 a dare vita a una associazione al servizio dei cittadini della nostra provincia, degli amministratori, dei territori. L’ispiratore e co-founder di Insieme ha voluto ricordare i soci fondatori e i presidenti che si sono succeduti, in particolare il dottor Antonio Miglio, presente all’assemblea, ed Emilio Lombardi, recentemente scomparso.

Il professor Quaglia ha voluto sottolineare e riflettere sugli obiettivi dell’associazione, sempre attuali, ovvero: lo studio, lo sviluppo, la produzione e la diffusione di ogni iniziativa destinata al collegamento e all’organizzazione di tutte le forze sociali, culturali, politiche, del volontariato e ambientaliste presenti nel territorio, che si riconoscono nei princìpi e nelle finalità associative; la ricerca di risorse umane, economiche e sociali per il conseguimento degli scopi associativi; lo sviluppo dell’etica della solidarietà, dell’impegno nel volontariato e dell’assunzione di responsabilità.

Il presidente Marcello Cavallo ha poi evidenziato come i 25 anni di Insieme rappresentano un traguardo ma anche un punto di partenza per il futuro al servizio della nostra Provincia Granda. Ha richiamato l’attenzione su quelle che sono le tematiche che verranno affrontate nel prossimo futuro quali: Economia: Sociale, Etica e Imprenditorialità; Biodiversità Bancaria e Centralità della Persona; Politica: cos’è e cosa dovrebbe essere? Riflessioni e prospettive; Diritto alla salute: sanità pubblica o privata?; Terza/Quarta Età; quale futuro?; Aree interne e Terre Alte: dal Sostegno alla Progettualità; Piano strategico della Provincia di Cuneo; Intelligenza Artificiale: Opportunità e Sfide; L’Arte come Motore di Crescita e Partecipazione; Landandé Insieme; I Pianeti della Galassia Granda.

Cavallo ha inoltre sottolineato come la scelta di realizzare a Bergolo l’assemblea annuale non sia casuale, ma rientri nel discorso di valorizzazione del territorio e in particolare dei territori “meno facili” come l’Alta Langa.

L’assemblea è stata preceduta da una visita guidata al Paese della Pietra, Bergolo, con il supporto del sindaco Mario Marone e della storica dell’arte Silvana Cincotti.

In conclusione, un pranzo per apprezzare le eccellenze enogastronomiche del territorio nel ristorante ‘Osteria Langhet’ guidato da Andrea Vero.