Auguri ad Ugo Sturlese: il pasionario della politica cuneese compie oggi 85 anni

Ugo Sturlese compie oggi 85 anni. Grintoso e tenace sui temi più caldi della vita cittadina, Sturlese è una figura di spicco nella politica locale di Cuneo.



Nato il 17 settembre del 1939, è un ex primario dell’ospedale Santa Croce e un veterano della sinistra civica. Ha militato nel Partito Comunista Italiano (PCI), nel Partito Democratico della Sinistra (PDS) e nei Democratici di Sinistra (DS) prima di fondare la lista civica "Cuneo per i Beni Comuni".



Sturlese è noto per il suo impegno in questioni sociali e sanitarie, e continua a essere un portavoce appassionato nel Consiglio Comunale di Cuneo. Anche in età avanzata, rimane attivo nella politica locale, partecipando a dibattiti e confronti su temi cruciali per la città, quali il consumo inopinato di suolo pubblico.



Le battaglie attuali sulle quali si sta impegnando maggiormente in questi ultimi tempi sono il mantenimento del nuovo ospedale cittadino sull'altipiano e la sua decisa contrarietà all'abbattimento dei cedri secolari di piazza Europa, in difesa dei quali pochi mesi fa ha organizzato una clamorosa protesta incatenandosi agli alberi.