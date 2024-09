Via alla campagna abbonamenti della BAM Mondovì Volley

La Bam Mondovì Volley ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25.

Manca sempre meno al debutto stagione del campionato Serie A2 2024-2025 e la società rossoblu è lieta di annunciare l’avvio della campagna abbonamenti. Come ogni anno, il supporto del tifo di Mondovì sarà fondamentale! Il pubblico monregalese, sempre al fianco delle pumine, sarà il settimo giocatore in campo! Per le ragazze e lo staff avvertire il calore degli Ultras Puma sarà un motivo in più per scendere in campo con determinazione, per vestire con grande orgoglio la maglia della BAM Mondovì.

Prezzi invariati rispetto allo scorso anno: previste due tipologie di tessere: l’abbonamento “standard” che include le nove gare della Regular season (65€ intero, 50€ ridotto per Under 18, Over 65 e genitori delle atlete dei gruppi MonVi), e l’abbonamento “sostenitore” (130€) che prevede l’accesso a tutte le gare che si disputeranno al PalaManera (Regular Season ed eventuali partite di Coppa Italia, Pool e PlayOff).

Per bambine e bambini sotto i 12 anni l’ingresso è gratuito. Gli abbonamenti, così come i singoli biglietti, saranno acquistabili online sul su https://www.liveticket.it/mondovivolley e anche al botteghino del PalaManera il giorno della partita.

Il fischio d’inizio del campionato è previsto il 6 ottobre al Palamanera, quando la BAM Mondovì ospiterà la formazione di Brescia.