Installato un nuovo DAE a Tarantasca

A Tarantasca installato recentemente un nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) all'esterno della sede di una ditta, che si è fatta carico anche delle spese dell'azienda stessa. Questo importante dispositivo è ora a disposizione sia dell'azienda che dell'intera comunità. Il DAE è situato in Via San Sebastiano 3, all'esterno della recinzione dell'azienda, ed è facilmente accessibile a tutti in caso di necessità.

Il Comune di Tarantasca desidera esprimere un sentito ringraziamento alla ditta per questo lodevole gesto, da prendere come esempio. Un’iniziativa che non solo dimostra grande attenzione verso la sicurezza collettiva, ma si inserisce in pieno nella visione dell'Amministrazione, impegnata negli ultimi anni a trasformare Tarantasca in un Comune cardioprotetto. Grazie a questo nuovo defibrillatore, la comunità ha ora a disposizione uno strumento essenziale per fronteggiare emergenze cardiache, contribuendo a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini e per i lavoratori della zona. Un passo significativo verso una comunità più sicura e attenta alla salute di tutti.