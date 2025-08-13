Ascom e ristoratori tingono Carrù di bianco: 300 alla cena in piazza

Lo scorso venerdì 8 agosto il centro storico di Carrù ha fatto da cornice alla seconda edizione della “Cena in Bianco”, evento elegante e conviviale che ha riunito circa 300 partecipanti, tutti rigorosamente vestiti di bianco. Piazza Dante e via Mazzini si sono trasformate in un salotto a cielo aperto, dove piatti prelibati, vini locali, musica e danze hanno creato un’atmosfera di festa.

L’iniziativa è stata organizzata dall’Ascom-Confcommercio di Carrù e dall’associazione dei ristoratori “I Piaceri di Carrù”, con la collaborazione dei commercianti della via.

“Siamo molto soddisfatti – dichiara Lorena Durante, presidente Ascom-Confcommercio di Carrù – lo scorso anno avevamo accolto circa 200 persone, quest’anno abbiamo avuto una maggiore adesione e tanto aiuto per l'organizzazione dell'evento! Questa cena è una nuova occasione per promuovere il territorio, ma anche sicuramente un momento di aggregazione e comunità per i residenti”.

“Desidero ringraziare – precisa Durante - tutti coloro che hanno reso possibile e unica la serata. In primis l’Associazione I Piaceri di Carrù, grazie alla quale tutto è stato possibile, dalla preparazione della spettacolare tavolata al cibo decisamente ottimo, ai commercianti di Via Mazzini che hanno pulito e decorato tutto, rendendo l'atmosfera veramente magica”.

“Un grazie speciale anche alla ditta Vacchetti Giuseppe Spa, che ha contribuito ad abbellire il nostro salotto del centro storico con le sue splendide decorazioni, alla Banca Alpi Marittime per aver reso disponibili le sedie e la pro loco per l'uso dei tavoli. Grazie anche a Roberta, Oriana e Giulia dell'ufficio Confcommercio, che si sono occupate della parte logistica, oltre alla Confcommercio-Imprese per l’Italia della provincia di Cuneo per l'appoggio e a tutti i volontari che hanno collaborato all'allestimento di tutta la manifestazione. Ma, soprattutto, grazie a tutti quelli che hanno partecipato alla serata, riempiendo il nostro paese di gioia e spensieratezza. Ci vediamo a settembre con alcune nuove iniziative come lo Sbaracc-Carrù e il mercantino dei ragazzi”, conclude Lorena Durante.