Attualità | 13 agosto 2025, 10:27

Alba: Ecosportello chiuso al pubblico sabato 16 agosto. Riapre lunedì 18

Il servizio di consulenza ambientale gestito da STR riprende lunedì 18 con orari estivi: distribuzione sacchi, contenitori e informazioni sulla raccolta differenziata

Ecosportello di via Vivaro 2 ad Alba

Sabato 16 agosto sarà chiuso al pubblico l’Ecosportello ubicato in via Vivaro 2 ad Alba.

Il servizio riapre lunedì 18 agosto, con i seguenti orari:

· Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9.00-15.00

· Giovedì: 13.00-19.00

L’Ecosportello è gestito dalla Società Trattamento Rifiuti (STR), società pubblica dei 54 Comuni che fanno parte del Consorzio CoaBser, tra cui Alba.

I servizi:

  •  consegna all’utenza, previa registrazione, i sacchi dedicati/codificati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati nonché quelli per la raccolta differenziata degli scarti organici, della plastica, ecc.;
  •  consegna piccoli contenitori (pattumiere, mastelli, ecc.) previsti per la raccolta dell’organico ai nuovi residenti o per eventuali sostituzioni di quelli in uso deteriorati o rotti;
  •  informazioni e raccolta segnalazioni e/o reclami relativi ai vari servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana;
  •  fornisce, previa registrazione, i sacchi codificati integrativi richiesti dall’utenza rispetto alla dotazione annuale prevista.

Telefono: 0172 1836714 (centralino unico)

E-mail: ecosportello.alba@strweb.biz

https://prenotazioni.verdegufo.it/

comunicato stampa

