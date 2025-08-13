Alba: Ecosportello chiuso al pubblico sabato 16 agosto. Riapre lunedì 18

Sabato 16 agosto sarà chiuso al pubblico l’Ecosportello ubicato in via Vivaro 2 ad Alba.
Il servizio riapre lunedì 18 agosto, con i seguenti orari:
· Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e sabato: 9.00-15.00
· Giovedì: 13.00-19.00
L’Ecosportello è gestito dalla Società Trattamento Rifiuti (STR), società pubblica dei 54 Comuni che fanno parte del Consorzio CoaBser, tra cui Alba.
I servizi:
- consegna all’utenza, previa registrazione, i sacchi dedicati/codificati per la raccolta dei rifiuti indifferenziati nonché quelli per la raccolta differenziata degli scarti organici, della plastica, ecc.;
- consegna piccoli contenitori (pattumiere, mastelli, ecc.) previsti per la raccolta dell’organico ai nuovi residenti o per eventuali sostituzioni di quelli in uso deteriorati o rotti;
- informazioni e raccolta segnalazioni e/o reclami relativi ai vari servizi di raccolta rifiuti ed igiene urbana;
- fornisce, previa registrazione, i sacchi codificati integrativi richiesti dall’utenza rispetto alla dotazione annuale prevista.
Telefono: 0172 1836714 (centralino unico)
E-mail: ecosportello.alba@strweb.biz
https://prenotazioni.verdegufo.it/