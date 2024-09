Primaria "Coppino" di Alba: inaugurati nella mensa i pannelli di educazione alimentare del progetto ABCIBI Scuole

Sono stati inaugurati nella mensa della scuola primaria Michele Coppino i nuovi pannelli di sensibilizzazione alimentare realizzati all’interno del progetto ABCIBI Scuole, promosso dalla Fondazione Ospedale Alba-Bra con l’Asl Cn2, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Regione Piemonte, le Amministrazioni locali e i dirigenti scolastici.

All’evento erano presenti il Sindaco Alberto Gatto, l’Assessore all’Istruzione Donatella Croce, il Vicepresidente Fondazione Ospedale Alba-Bra Paolo Giraudo, il Direttore generale Asl Cn2 Paola Malvasio, il Direttore sanitario Asl Cn2 Luca Burroni e il Direttore SC Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare Asl Cn2, Cloè Dalla Costa. In mensa, durante l’evento, erano presenti anche alcune classi impegnate nel pranzo.

Il progetto mira a far conoscere agli studenti i principi di una sana alimentazione, promuovendo scelte consapevoli e sostenibili. Il percorso educativo, visibile direttamente nelle mense scolastiche – non solo ad Alba, ma anche nell’ospedale Ferrero di Verduno e nella scuola primaria Edoardo Mosca di Bra -, utilizza un approccio ludico e didattico per insegnare ai bambini l'importanza di una dieta equilibrata, l'origine degli alimenti e l'impatto delle loro scelte alimentari sull'ambiente.

L’allestimento è frutto di un’approfondita analisi del comportamento alimentare degli studenti, delle famiglie e delle donne in gravidanza nel territorio, condotta dalla Sc Nutrizione Clinica e Disturbi del Comportamento Alimentare dell'Asl Cn2. Lo studio ha coinvolto i ragazzi attraverso focus group in presenza e ha visto la collaborazione dell’Università di Bologna.

Il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore Donatella Croce: “L’alimentazione è alla base del benessere personale e l’educazione ad una alimentazione sana deve iniziare fin dall’infanzia, in modo da poter essere interiorizzata come una buona abitudine già da piccoli. Ringraziamo la Fondazione Ospedale e l’Asl Cn2 per questo nuovo e significativo progetto. I pannelli sono molto semplici e chiari, abbelliscono le pareti della mensa e siamo certi che, con il supporto degli insegnanti, saranno un ottimo spunto educativo per gli allievi. Inoltre, lavoreremo in sinergia per portarli anche nelle altre mense scolastiche cittadine”.

Per ulteriori informazioni sul progetto ABCIBI Scuole: www.abcibi.it/scuole.