Rinunceresti a una colazione al bar per donare speranza di vita?

Rinuncerai a una colazione al bar per donare una speranza di vita?

E’ la domanda posta nella pagina di raccolta fondi della delegazione “Insieme per Giulia Sofia” (CLICCA QUI per approfondire la storia della bambina, residente in un paese tra l’Astigiano e l’Albese) in vista della campagna nazionale della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica

Collegandosi alla pagina di raccolta fondi ed effettuando una donazione mediante Satispay, si potrà contribuire a impattare positivamente sulla vita di migliaia di persone che ancora attendono una cura definitiva per questa infida malattia che, letteralmente, toglie il respiro.



Il ricavato della raccolta, infatti, continuerà a sostenere il progetto triennale GenDel-CF, selezionato da FFC Ricerca. Ad oggi mancano oltre 789.000 euro per poter finanziare completamente il progetto, quindi ogni donazione è davvero molto preziosa.



Nel caso non si abbia un account Satispay è comunque possibile donare tramite il sito istituzionale, selezionando il progetto di terapia genica GenDel-CF.

Per maggiori informazioni sulle attività della Delegazione: https://www.facebook.com/insiemepergiuliasofia