Gli rubano la bici nel cortile interno dell'Itis di Cuneo nella settimana del "Bike to school"

A scriverci è la mamma di uno studente dell'Itis Delpozzo di Cuneo. Il ragazzo vive a poca distanza dalla scuola e, ogni mattina, la raggiunge in sella alla sua bici, una Megamo DX-3 di discreto valore, alla quale è molto affezionato.

Purtroppo, ieri mattina, regolarmente parcheggiata nel cortile interno dell'Istituto, legata con un catenaccio al portabici, come sempre, è stata rubata.

Il ladro era sicuramente attrezzato e si è, tra l'altro, portato via tutto, anche la catena e il lucchetto.

Per il ragazzo l'amara sorpresa all'uscita da scuola. Il furto è stato regolarmente denunciato ma la speranza di poterla ritrovare è decisamente scarsa.

"Nella settimana del Bike to school credo che sia importante non solo incoraggiare i ragazzi agli spostamenti green, ma anche garantirne la sicurezza", evidenzia la madre dello studente. La bici era infatti nel parcheggio interno, dove posteggiano anche i docenti.

Telecamere purtroppo non ce ne sono, ma servirebbero comunque a poco, sottolinea ancora la signora, ricordando come lo scorso anno scolastico ci fossero stati analoghi episodi nei pressi di altre scuole dove, nonostante la presenza delle telecamere, non si era comunque riusciti ad individuare i responsabili e, soprattutto, a recuperare le bici.