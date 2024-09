Come rimettersi in forma dopo le vacanze: ecco 3 consigli per ricominciare

Chiunque ama le vacanze: mare, montagna, sole, relax, cibo in abbondanza e nessun pensiero. Purtroppo, però, tutte le cose belle finiscono prima o poi, e così anche le nostre vacanze estive.

Settembre è il mese delle diete, delle iscrizioni in palestra, delle corse al mattino prima di andare in ufficio… insomma finite le vacanze spesso la sensazione è di essersi lasciati un po’ troppo andare.

Se anche tu cerchi un modo per ritrovare le tue energie e il tuo benessere dopo le vacanze, ecco tre semplici consigli per ripartire alla grande!

1. Riprendi a fare attività fisica regolare

Il primo consiglio è di tornare a svolgere un’attività sportiva giorno per giorno. Ricorda di cominciare gradualmente, senza esagerare con gli sforzi, e impegnati per mantenere la costanza nel tempo.

Attività leggere come yoga, camminate veloci e tanto stretching sono le basi da cui partire, per migliorare elasticità e resistenza.

Se il tuo obiettivo è perdere peso e dimagrire, le attività migliori sono le cosiddette attività cardio: corsa, bicicletta, cyclette, nuoto… tutto ciò che aumenta il battito cardiaco e stimola l’apparato cardiocircolatorio e respiratorio. Queste attività, se svolte con regolarità, ti permetteranno di bruciare i grassi in eccesso mentre migliori la tua resistenza, la forma fisica e la salute del tuo cuore.

Se invece desideri recuperare il tono muscolare e aumentare la tua massa muscolare, puoi svolgere allenamenti mirati iscrivendoti in palestra oppure da casa con pesi ed elastici. Accostando allenamento e alimentazione vedrai entro poche settimane i primi risultati.

2. Prenditi cura della tua alimentazione

Se riprendere a fare movimento è importante, altrettanto essenziale è prendersi cura di quello che si mangia. L’estate è periodo di grandi abbuffate, spesso di bevute e di feste: non c’è nulla di male (anzi!), tuttavia quando si torna alla vita regolare è importante ricordare di mangiare sano e cercare di evitare gli eccessi.

La regola generale è cercare di mangiare in maniera varia, in modo da poter assimilare tutti i nutrienti di cui il corpo ha bisogno. Se possibile, andrebbero evitati i cibi processati e sarebbe ideale cercare di limitare il più possibile gli zuccheri artificiali.

Come è noto, l’ideale è mangiare tanta frutta e verdura di stagione e prediligere le farine integrali e la carne magra oltre ai grassi sani (ad esempio quelli che si trovano nella frutta secca, nell’olio EVO, nell’avocado). Ricorda inoltre di bere tanta acqua – la quantità consigliata è almeno due litri al giorno!

Anche gli alcolici andrebbero evitati o comunque ne andrebbe limitata l’assunzione, magari aspettando il fine settimana per un bicchiere di vino.

Per aiutarti con l’apporto di nutrienti, puoi anche considerare di aggiungere alla tua dieta integratori alimentari oppure vitamine delle quali potresti avere carenza. Per risparmiare su integratori o comunque alimenti per lo sport è possibile sfruttare i coupon, ad esempio i codici sconto da utilizzare su Myprotein spesso permettono di avere sconti ancora più importanti sui prodotti, ricevere omaggi particolari o comunque azzerare i costi di spedizione.

L’aggiunta di integratori alla tua dieta è un’ottima soluzione per raggiungere il fabbisogno di tutte quelle sostanze utili al tuo corpo, ma che non sempre è possibile integrare al meglio in una dieta.

3. Non dimenticare l’importanza del riposo!

Quando si riprende a fare attività spesso viene voglia di spingere al massimo fin dal primo giorno. Così facendo però si rischia di andare in burnout (soprattutto se si è appena rientrati al lavoro o a scuola). Ricorda quindi che, per quanto sia importante tornare a muoversi e prendersi cura del proprio corpo, è altrettanto importante avere cura del proprio benessere mentale.

Ci sono alcune semplici regole grazie alle quali puoi mantenere un sano equilibrio tra corpo e mente.

Assicurati di dormire almeno 7-8 ore la notte, così da favorire il recupero muscolare e aiutare il corpo a livello energetico. Cerca di andare a dormire a un orario regolare e, se possibile, evita di guardare gli schermi poco prima del sonno.

Durante la giornata puoi provare tecniche di meditazione e, se possibile, cercare di immergerti nella natura per una camminata all’aria aperta. Ricorda di prendere una pausa ogni tanto da quello che stai facendo e di lasciar vagare libera la mente.

Anche strumenti come la respirazione profonda o lo yoga nidra possono aiutare a riposare e tornare al giusto livello di energie.

Per quanto possa sembrare difficile tornare in forma dopo le vacanze, se si sceglie un approccio equilibrato e che tenga in conto più elementi ti verrà naturale avere cura di te. Riprendi a muoverti gradualmente ma con regolarità, segui una dieta sana e bilanciata e prenditi cura del tuo benessere mentale: il tuo rientro sarà molto più facile!