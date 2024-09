Al castello di Grinzane gemellaggio tra Piemonte e Campania con le Donne del Vino

La Campania incontra il Piemonte al Castello di Grinzane Cavour con le Donne del Vino. Domenica 22 settembre va in scena in Langa l’evento "Donne Effervescenti", organizzato dalle delegazioni di Campania e Piemonte dell'associazione nazionale che, fin dal 1988, diffonde la cultura e la conoscenza del vino attraverso la formazione e la valorizzazione del ruolo della donna nel settore vitivinicolo.

Alle 19, al ristorante Al Castello di Alessandro Mecca, la cena prevede un menu accompagnato dai vini spumanti di quattro produttrici campane e quattro piemontesi, in una serata gestita dalle donne sommelier dell’Associazione e condotta dalla giornalista e socia di Torino Piera Genta.

“L’incontro tra le due regioni a Grinzane Cavour – spiega la delegata del Piemonte, Ivana Brignolo Miroglio – segue quello fatto in primavera in Campania all’insegna del Barolo e dell’Aglianico, e fa parte del calendario di appuntamenti che l’Associazione organizza per promuovere l’attività delle nostre associate, i vini e i territori, creando momenti di confronto e convivialità”.

Per partecipare prenotazioni al ristorante Al Castello al numero 375/54.03.500.

Costo della serata 70 euro.