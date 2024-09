Sport in Piazza: una domenica di festa e sport con i ragazzi del Judo Kodokan Cuneo

La giornata di domenica 15 settembre a Cuneo è stata caratterizzata dal sole splendente, famiglie felici e un parco gremito di persone desiderose di scoprire le numerose opportunità sportive offerte dalla città. L'evento "Sport in Pizza", tenutosi presso il Parco della Resistenza, ha visto una partecipazione massiccia di cittadini, attratti dalla varietà di attività proposte e dall'allegria generale dell'evento.

Il Judo Kodokan Cuneo ha partecipato a questa bella iniziativa insieme ai suoi istruttori e a molti giovani praticanti. Questa realtà sportiva, che negli ultimi anni ha visto una notevole crescita, si è distinta per la passione, impegno e dedizione di tutti i suoi membri.

Durante la giornata, molti sono stati i ragazzi che, affascinati dalle esibizioni e dalle dimostrazioni, si sono avvicinati al tatami per provare i primi movimenti di questa nobile arte marziale. Gli istruttori, con grande professionalità e pazienza, hanno guidato i giovani neofiti, mostrando loro le basi del judo e trasmettendo i valori di questa disciplina.

Il Judo Kodokan Cuneo invita tutti i ragazzi e le loro famiglie a conoscere meglio questa realtà sportiva partecipando ad alcune lezioni di prova gratuite. È un'ottima occasione per scoprire una nuova passione, fare sport e imparare importanti lezioni di vita.

La giornata si è conclusa con grande soddisfazione da parte di tutti i partecipanti, che hanno potuto apprezzare non solo la bellezza del Parco della Resistenza, ma anche l'ampia offerta sportiva di Cuneo. Eventi come "Sport in Piazza" sono fondamentali per promuovere uno stile di vita sano e attivo, e per far crescere nelle nuove generazioni l'amore per lo sport.

Non resta che ringraziare tutti gli organizzatori, le associazioni sportive e, naturalmente, tutte le famiglie che hanno reso questa giornata indimenticabile. Appuntamento al prossimo anno, per una nuova edizione di "Sport in Pizza" ancora più ricca e coinvolgente.

Per informazioni e iscrizioni, chiamare o inviare un messaggio WhatsApp al numero 347-2356469.

Facebook https://www.facebook.com/judokdkcuneo

Instagram https://www.instagram.com/judokdkcuneo/