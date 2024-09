Cordoglio a Monticello d’Alba per la scomparsa di Vincenzo Martini

Cordoglio a Monticello d’Alba per la morte ieri di Vincenzo Martini, 85 anni, ex caporeparto della Fiat di Carmagnola, abitante a Monticello Borgo.

Per oltre venti anni è stato a capo del Gruppo di Protezione Civile comunale. Negli ultimi anni aveva lasciato la carica per sopraggiunti limiti di età, ma aveva continuato a prestare il proprio servizio.

Andrea Lanzone, sindaco del paese, lo ricorda con commozione e gratitudine: “Sento il dovere morale di ricordare la sua figura. Vincenzo ha servito la sua comunità con dedizione, onestà ed un immenso senso del dovere, rappresentando, insieme ad altri che si prodigano per il bene comune, la parte migliore del nostro paese, il volto più luminoso del volontariato che sa donare nel silenzio. Sono gli eroi del quotidiano, senza i quali le nostre comunità non potrebbero esistere. Alle donne ed agli uomini come Vincenzo non saremo mai grati a sufficienza. Prendo a prestito le parole di Domenico Quirico: «la virtù non è insipida, e la più grande avventura umana sarà sempre la santità». È la santità laica di chi dedica tempo ed energie al prossimo, sia esso un singolo o una comunità. Il suo esempio sia luce per le nuove generazioni, la sua memoria una lezione per tutti noi che oggi, commossi e addolorati, ci stringiamo ai suoi cari”.

Vincenzo Martini lascia la moglie Rita, le figlie Cristina e Ivana con Tony, la nipote Lucrezia, fratello, cognati, parenti e amici tutti.

La veglia di preghiera verrà recitata questa sera, giovedì 19 settembre, alle ore 20.30 nella parrocchia di Monticello Borgo. Il funerale avrà luogo nella parrocchia della Natività di Maria Vergine, sempre in Monticello Borgo, venerdì 20 settembre alle ore 10, partendo dalla casa di Riposo “M. Farinasso” alle 9.45.