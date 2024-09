Il grazie di Cuneo al Consiglio regionale per il sostegno alla candidatura a capitale italiana del libro

Una lettera firmata dalla Sindaca Patrizia Manassero e dall’Assessora alla cultura Cristina Clerico ringrazia il Presidente Davide Nicco e tutti i membri del Consiglio Regionale del Piemonte per l’approvazione all’unanimità, nella seduta del 17 settembre, dell’ordine del giorno che esprime il sostegno alla candidatura di Cuneo a capitale italiana del libro 2024. Il testo del documento regionale, presentato dal consigliere Claudio Sacchetto, “impegna la Giunta a proseguire con il proprio lavoro mettendo in campo ogni supporto utile alla Città di Cuneo, anche attraverso il coinvolgimento ed il conseguente coordinamento delle altre istituzioni locali, per raggiungere l'obiettivo di portare in Piemonte la Capitale italiana del libro 2025”.

Nella lettera inviata da Cuneo ieri, 18 settembre, si sottolinea come questo sia per Cuneo “un messaggio di incoraggiamento importante, ma altresì un attestato di fiducia in questa avventura che la città ha intrapreso, oltre che un sostegno preziosissimo nel percorso di candidatura”.