Settimana Nazionale della Donazione di Midollo Osseo: aperture Straordinarie al SIMT di Cuneo per l'Iscrizione al Registro Donatori

Il 21 settembre si celebrerà la Giornata Nazionale dedicata al Donatore di Midollo Osseo (WMDD – World Marrow Donor Day), un’occasione per riconoscere e ringraziare tutti coloro che, con un gesto di solidarietà e altruismo, si rendono disponibili a donare midollo osseo o cellule staminali emopoietiche. Il donatore viene chiamato a donare in caso di compatibilità genetica con un paziente affetto, nella maggior parte dei casi da tumori del sangue, che necessita di un trapianto salvavita.

In concomitanza con questa importante ricorrenza, prende avvio anche una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani, con l’obiettivo di informarli su questa terapia salvavita e sulle difficoltà che i pazienti incontrano nel trovare un donatore compatibile. Tra persone non consanguinee, infatti, la probabilità di compatibilità è di 1 su 100.000. Per questo motivo, più iscritti al Registro dei Donatori di Midollo Osseo ci sono, maggiori sono le probabilità per i malati di trovare un donatore compatibile.

In occasione di questa celebrazione, il SIMT di Cuneo offrirà aperture straordinarie per favorire l’iscrizione al Registro e per fornire informazioni dettagliate ai giovani sulle modalità di donazione. Contrariamente a quanto si crede, il midollo osseo non è il midollo spinale. Grazie ai progressi medici, la donazione è oggi un processo sicuro e minimamente invasivo. Possono iscriversi al Registro coloro che hanno tra i 18 e i 35 anni, pesano almeno 50 kg e sono in buone condizioni di salute. L’iscrizione avviene tramite un colloquio medico e un semplice prelievo di sangue.

Numerose personalità italiane e internazionali hanno offerto il loro contributo alla causa della donazione di midollo osseo, tra cui Violante Guidotti Bentivoglio, Beppe Sala, Alessandro Baricco ed Emma Marrone. A livello internazionale, celebrità come Cindy Crawford, Rihanna, Jennifer Lopez e Hugh Jackman sostengono attivamente la sensibilizzazione sul tema.

Per ulteriori informazioni sugli orari di apertura straordinari, le modalità di iscrizione e per prenotare la propria adesione, visitare il sito www.admopiemonte.org.